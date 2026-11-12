트럼프 승인에도… ‘칩 中반입 기업’ 제재 미룬 러트닉 책임론 [젠슨 황 스캔들 파장]

하워드 러트닉 미국 상무장관이 도널드 트럼프 대통령의 승인에도 ‘엔비디아 젠슨 황 스캔들’에 연루된 싱가포르 기업 메가스피드에 대한 제재를 미뤘다는 보도가 나왔다. 여당인 공화당에서조차 해명 요구가 쏟아지면서, 러트닉 장관이 이번 사태의 ‘희생양’이 될 수 있다는 관측까지 제기된다.



11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 미 온라인 매체 악시오스 등에 따르면 스콧 베선트 재무장관은 지난 5일 백악관 상황실 회의에서 러트닉 장관에게 메가스피드가 상무부 ‘거래제한 명단’(등재 시 수출 허가 필요)에 오르지 않은 이유를 따져 물었다. 악시오스는 러트닉 장관이 머뭇거리다 “모르겠다. 알아보겠다”고 답했다고 전했다. 마코 루비오 국무장관과 피트 헤그세스 국방장관 등 다른 참석자들도 베선트 장관 편에 선 것으로 알려졌다.

불협화음? 하워드 러트닉 미국 상무부 장관(왼쪽)과 스콧 베선트 재무부 장관이 지난 6월 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 일정 중 한 회의에 참석해 나란히 앉아 있다. 에비앙레뱅=AFP연합

참석자들은 같은 날 오후 대통령 집무실로 자리를 옮겨 트럼프 대통령에게 이 문제를 보고했다. 러트닉 장관은 제재가 중국과의 무역전쟁을 부를 수 있다고 우려했지만, 트럼프 대통령은 “그렇게 하자”며 추진을 승인했다. 그런데도 러트닉 장관은 회의 직후 몇 가지 방안을 마련해 다시 보고하겠다며 추가 검토를 제안했고, 다른 참석자들은 이미 결정된 사안이니 실행하라고 반발했다.



NYT는 국무부를 비롯한 여러 부처가 지난해 하반기부터 메가스피드를 제재 명단에 올려야 한다는 데 뜻을 모았지만 최종 권한을 쥔 상무부가 움직이지 않았다고 지적했다. 트럼프 대통령도 올해 5월과 8월, 지난 5일까지 최소 3차례 엔비디아 칩의 중국 밀수 의혹과 관련한 단속을 승인한 것으로 알려졌다.



공화당 내 기류도 심상치 않다. 미 정치전문매체 폴리티코는 하루 사이 공화당 의원 6명 이상이 러트닉 장관과 상무부 고위 당국자들에게 해명을 요구했다고 보도했다. 그러면서 러트닉 장관이나 상무부 다른 고위 당국자가 엔비디아 칩 밀반출의 책임을 떠안게 될 가능성이 있다고 내다봤다. 상무부 대변인은 러트닉과 베선트 두 장관이 충돌했다는 보도는 부인했으며, 다른 의혹에 대해서는 입장을 내놓지 않았다.

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