‘3대 메가사업’ 충청서 첫 삽… 李대통령 “원팀 지원”

이재명정부의 지방 균형발전 정책인 ‘3대 메가프로젝트’의 충청권 사업이 12일 첫 삽을 떴다. 이재명 대통령은 착공식에 참석해 “경제성장은 기업이 얼마나 잘 뛰어서 성과를 내느냐에 달려 있다”며 정부의 적극적인 지원을 약속했다. 충청권에서는 기존 투자계획에 더해 112개 기업이 23조6000억원을 추가 투자하기로 하는 등 대기업 중심의 투자사업이 지역 산업 전반으로 확산하고 있다.

“대체불가 대한민국 디딤돌로” 이재명 대통령이 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 참석자들과 함께 사업의 시작을 알리는 첫 삽을 뜨고 있다. 이 대통령은 이날 축사에서 “오늘 뜬 첫 삽이 충청의 눈부신 도약을 넘어 누구도 넘볼 수 없는 ‘대체불가 대한민국’을 세우는 굳건한 디딤돌이 되길 기대한다”고 말했다. 왼쪽부터 전영현 삼성전자 대표이사, 오세현 아산시장, 박수현 충남도지사, 김정관 산업부 장관, 이 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 박문성 삼성전자 우수직원, 김영재 대덕전자 대표, 소주원 충남대학생. 청와대 사진기자단

이 대통령은 이날 오전 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스에서 열린 ‘충청권 메가프로젝트 착공식’에서 “현장의 기업인 여러분들이 갖고 계신 어려움을 저희가 적극적, 선제적으로 개선해 나가겠다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 삼성전자가 온양캠퍼스에 짓는 6조원 규모의 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 건설 현장 시삽 행사에도 참여했다. 이 대통령은 축사에서 “아산의 반도체 첨단 패키징 팹(공장)과 첨단 디스플레이 생산 라인, 세종의 인공지능 서버용 고성능 기판 제조시설 등 충청권 메가프로젝트 투자사업의 본격적인 착공을 온 국민과 함께 축하드린다”며 “과감한 투자를 결정하고 신속한 집행력을 보여주신 (삼성전자) 이재용 회장님을 비롯한 삼성그룹 임직원 여러분, 충청 시·도민 여러분께 깊이 감사드린다”고 밝혔다. 이 대통령은 “불과 4개월 만에 약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있다”면서 충남과 아산시 공무원을 향한 격려의 박수를 유도했다.



이날 착공식은 지난 7월 충청권 메가프로젝트 보고회 이후 약 4개월 만에 이뤄졌다. 이 대통령은 “충청남도와 아산시가 인허가 소요 기간을 평소 대비 3분의 1 수준으로 대폭 단축해 착공을 앞당길 수 있는 길을 열어주었다”며 “호남권과 영남권의 모든 투자계획도 차질 없이 추진될 수 있도록 중앙정부와 지방정부가 원팀이 돼 확실히 책임지겠다”고 약속했다.

이 회장도 환영사에서 메가프로젝트에 대한 책임감을 강조했다. 이 회장은 “이곳(아산)은 40년 전까지만 해도 민둥산과 비포장도로밖에 안 보이던 곳이었지만 지금은 산업의 쌀인 반도체를 조립하고 검사해 완성하는 첨단 공장이 되었다”며 “오늘 착공식으로 또 한 번의 도약을 약속드린다”고 말했다. 이어 “일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이었던 이곳이 앞으로는 AI(인공지능) 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것”이라고 했다. 이 회장은 “충청은 물론 호남권과 영남권 메가프로젝트도 적극 추진하겠다”고 덧붙였다. 착공식에는 이 회장과 삼성전자 및 협력사 임직원, 관계부처 장관, 지방정부 관계자 등 100여명이 참석했다.

이재용 설명 듣는 李 이재명 대통령이 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 양손을 펼쳐 든 이재용 삼성전자 회장의 말을 듣고 있다. 삼성전자는 6조원을 투입해 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징을 담당할 온양캠퍼스 5라인을 짓는다.청와대사진기자단

이 대통령은 이날 현장에서 제4차 메가프로젝트 민관합동 점검회의도 주재했다. 이 대통령은 “메가프로젝트 발표 이후 정부와 기업이 속도전을 넘어선 전격전에 임해 왔다”며 “실제 현장에서 변화가 가시화하고 있다”고 평가했다. 이어 충청권에서 당초 계획된 392조원 투자에 더해 반도체·바이오 분야 등 112개 기업이 23조6000억원을 추가 투자할 예정이라고 밝혔다. 이 대통령은 “메가프로젝트가 대기업 투자에 그치지 않고 중소기업, 중견 협력업체들의 기술 혁신과 투자의 불씨가 돼 산업과 지역 생태계 전반으로 확산하고 있는 매우 긍정적인 신호”라고 강조했다.

이날 회의에서는 삼성전자와 SK하이닉스도 ‘기업 상생협력 방안’을 보고했다. 삼성전자는 협력사와 신규 설비 및 소재를 공동 개발해 기술 국산화와 공급망 안정화를 추진할 계획이라고 밝혔다. SK하이닉스는 연구·개발(R&D)의 성공 여부와 관계없이 기술적 성과를 지원하는 ‘R&D 도전 보상제’ 등을 통해 소부장(소재·부품·장비) 기업의 기술개발과 사업화를 지원하기로 했다. 이 대통령도 납품대금 지급 기한 단축 등 소부장 기업들의 유동성 문제 완화 방안을 검토하라고 지시한 것으로 전해졌다.

이 대통령은 기존 주력 산업의 고도화 필요성도 지적했다. 이 대통령은 이날 오후 주재한 수석보좌관회의에서 “전통 산업이 탄탄해야 그 기반 위에서 첨단 산업 발전도 한층 탄력을 받고, 더군다나 외교·안보 영역에서의 대외 협상력도 높아질 수 있다”며 자동차, 조선, 철강, 석유화학 산업에 대한 지원책 마련을 지시했다. 특히 “전후방 연관 효과가 큰 자동차 부문의 경우, 전기차와 자율주행차에 있어서도 세계 최고의 경쟁력을 갖추기 위한 적극적이고 과감한 대책을 신속하게 강구해 달라”고 했다.

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