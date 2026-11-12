‘3대 메가사업’ 충청서 첫 삽… 李대통령 “원팀 지원”

“경제성장은 기업 성과에 달려
영호남 투자도 차질없이 추진”
李 “불과 4개월 만에 약속을 현실로 바꿔”
‘3대 메가사업’ 충청서 첫삽
“정부·기업, 속도전 넘어선 전격전”
대수보 주재 “전통산업 지원” 지시
이재용 “아산, 최첨단 HBM 거점”
이재명정부의 지방 균형발전 정책인 ‘3대 메가프로젝트’의 충청권 사업이 12일 첫 삽을 떴다. 이재명 대통령은 착공식에 참석해 “경제성장은 기업이 얼마나 잘 뛰어서 성과를 내느냐에 달려 있다”며 정부의 적극적인 지원을 약속했다. 충청권에서는 기존 투자계획에 더해 112개 기업이 23조6000억원을 추가 투자하기로 하는 등 대기업 중심의 투자사업이 지역 산업 전반으로 확산하고 있다.
이 대통령은 이날 오전 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스에서 열린 ‘충청권 메가프로젝트 착공식’에서 “현장의 기업인 여러분들이 갖고 계신 어려움을 저희가 적극적, 선제적으로 개선해 나가겠다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 삼성전자가 온양캠퍼스에 짓는 6조원 규모의 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 건설 현장 시삽 행사에도 참여했다. 이 대통령은 축사에서 “아산의 반도체 첨단 패키징 팹(공장)과 첨단 디스플레이 생산 라인, 세종의 인공지능 서버용 고성능 기판 제조시설 등 충청권 메가프로젝트 투자사업의 본격적인 착공을 온 국민과 함께 축하드린다”며 “과감한 투자를 결정하고 신속한 집행력을 보여주신 (삼성전자) 이재용 회장님을 비롯한 삼성그룹 임직원 여러분, 충청 시·도민 여러분께 깊이 감사드린다”고 밝혔다. 이 대통령은 “불과 4개월 만에 약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있다”면서 충남과 아산시 공무원을 향한 격려의 박수를 유도했다.
이날 착공식은 지난 7월 충청권 메가프로젝트 보고회 이후 약 4개월 만에 이뤄졌다. 이 대통령은 “충청남도와 아산시가 인허가 소요 기간을 평소 대비 3분의 1 수준으로 대폭 단축해 착공을 앞당길 수 있는 길을 열어주었다”며 “호남권과 영남권의 모든 투자계획도 차질 없이 추진될 수 있도록 중앙정부와 지방정부가 원팀이 돼 확실히 책임지겠다”고 약속했다.
이 회장도 환영사에서 메가프로젝트에 대한 책임감을 강조했다. 이 회장은 “이곳(아산)은 40년 전까지만 해도 민둥산과 비포장도로밖에 안 보이던 곳이었지만 지금은 산업의 쌀인 반도체를 조립하고 검사해 완성하는 첨단 공장이 되었다”며 “오늘 착공식으로 또 한 번의 도약을 약속드린다”고 말했다. 이어 “일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이었던 이곳이 앞으로는 AI(인공지능) 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것”이라고 했다. 이 회장은 “충청은 물론 호남권과 영남권 메가프로젝트도 적극 추진하겠다”고 덧붙였다. 착공식에는 이 회장과 삼성전자 및 협력사 임직원, 관계부처 장관, 지방정부 관계자 등 100여명이 참석했다.
이 대통령은 이날 현장에서 제4차 메가프로젝트 민관합동 점검회의도 주재했다. 이 대통령은 “메가프로젝트 발표 이후 정부와 기업이 속도전을 넘어선 전격전에 임해 왔다”며 “실제 현장에서 변화가 가시화하고 있다”고 평가했다. 이어 충청권에서 당초 계획된 392조원 투자에 더해 반도체·바이오 분야 등 112개 기업이 23조6000억원을 추가 투자할 예정이라고 밝혔다. 이 대통령은 “메가프로젝트가 대기업 투자에 그치지 않고 중소기업, 중견 협력업체들의 기술 혁신과 투자의 불씨가 돼 산업과 지역 생태계 전반으로 확산하고 있는 매우 긍정적인 신호”라고 강조했다.
이날 회의에서는 삼성전자와 SK하이닉스도 ‘기업 상생협력 방안’을 보고했다. 삼성전자는 협력사와 신규 설비 및 소재를 공동 개발해 기술 국산화와 공급망 안정화를 추진할 계획이라고 밝혔다. SK하이닉스는 연구·개발(R&D)의 성공 여부와 관계없이 기술적 성과를 지원하는 ‘R&D 도전 보상제’ 등을 통해 소부장(소재·부품·장비) 기업의 기술개발과 사업화를 지원하기로 했다. 이 대통령도 납품대금 지급 기한 단축 등 소부장 기업들의 유동성 문제 완화 방안을 검토하라고 지시한 것으로 전해졌다.
이 대통령은 기존 주력 산업의 고도화 필요성도 지적했다. 이 대통령은 이날 오후 주재한 수석보좌관회의에서 “전통 산업이 탄탄해야 그 기반 위에서 첨단 산업 발전도 한층 탄력을 받고, 더군다나 외교·안보 영역에서의 대외 협상력도 높아질 수 있다”며 자동차, 조선, 철강, 석유화학 산업에 대한 지원책 마련을 지시했다. 특히 “전후방 연관 효과가 큰 자동차 부문의 경우, 전기차와 자율주행차에 있어서도 세계 최고의 경쟁력을 갖추기 위한 적극적이고 과감한 대책을 신속하게 강구해 달라”고 했다.
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