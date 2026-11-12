전주시 1조900억원 투자사업 조정 권고…재정 정상화 ‘시험대’

재정 위기에 직면한 전북 전주시가 1조원이 넘는 대규모 시설 투자사업의 속도 조절에 나선다. 내년 자주재원으로 필수경비와 지방채 상환액조차 충당하지 못할 것으로 예상되면서다. 사업을 늦추거나 중단하는 과정에서 국·도비 반환과 매몰비용, 공사비 상승 등 추가 부담이 발생할 수 있어 재정 절감 효과를 따지는 동시에 구조조정의 후유증을 최소화하는 것이 과제로 떠올랐다.

김갑룡 전북 전주시 재정혁신특별위원회 부위원장이 12일 전주시청 브리핑룸에서 책임재정운용 기준 등을 담은 종합권고안을 발표하고 있다. 전주시 제공

◆재정혁신특위 “내년 필수지출·채무상환 267억 부족”

전주시 재정혁신특별위원회는 12일 재정 운용 원칙과 세입 확충, 세출 혁신, 대규모 시설 투자사업 조정 등 4대 분야를 담은 종합권고안을 발표했다. 지난 8월 5일 출범한 특위는 공무원 4명과 민간 전문가 9명으로 구성돼 재정 상황을 진단하고 투자사업 우선순위 등을 검토했다.

특위가 내놓은 재정 진단의 핵심은 수입 증가세가 정체된 가운데 의무적으로 지출해야 할 돈이 빠르게 늘면서 재정의 선택지가 사라지고 있다는 점이다. 내년도 전주시 자주재원은 1조2059억원으로 추산되지만, 필수 경비 1조1885억원과 지방채 원금·이자 상환액 441억원을 합치면 1조2326억원이 필요하다. 가용 재원으로 투자사업을 추진하기는커녕 필수 지출과 채무상환에 필요한 돈부터 267억원 모자라는 셈이다.

재정 여건 악화는 누적된 구조적 문제에 가깝다. 2023년부터 지난해까지 의무 지출은 연평균 5.5% 증가했지만, 재량 지출은 12.3% 감소했다. 복지와 인건비 등 필수 지출이 늘어나는 만큼 행사·사업비 등 재량 지출을 줄여 대응해 왔지만, 더 이상 줄일 여지가 크지 않다는 게 특위의 진단이다.

교부세가 상대적으로 많았던 2022년 확보한 재원도 이월 등을 거치며 감소해 투자 재원을 보완할 여력마저 축소됐다. 채무와 잠재적 재정 부담도 가볍지 않다. 올해 말 관리 채무 비율은 22.53%로 전망되며, 내년에는 22.84%까지 높아질 것으로 예상됐다. 특위가 제시한 재정 진단 자료에는 지방채 외에도 타 회계·기금 예수금 644억원, 국·도비 미반환금 428억원, 우발채무 1773억원이 포함됐다. 우발채무는 탄소국가산단 관련 1211억원과 종광대 토지 관련 562억원이다. 장부상 지방채만으로는 시가 앞으로 감당해야 할 재정 위험을 온전히 파악하기 어렵다는 의미다.

전북 전주 종합경기장 부지에 들어설 전주컨벤션센터 조감도. 전주시 제공

◆20억 이상 시설 투자사업 절반 “보류·중단 필요”

이에 특위는 총사업비 20억원 이상 시설 투자사업 104개를 재검토해 ‘전주 마이스(MICE) 복합단지 도시개발 사업’ 등 51개는 추진하고, ‘복합스포츠타운 장기 미집행 부지 매입’ 등 53개는 보류하거나 중단하는 방안을 권고했다. 조정안이 반영되면 2027∼30년 투자 계획상 시비 부담액은 기존 1조7604억원에서 6704억원으로 1조900억원 줄어든다. 이는 사업별 투자계획을 조정했을 때의 예상치로, 실제 예산 절감액이나 확정된 사업 취소 규모는 달라질 수 있다.

조정 기준은 사업의 필요성뿐 아니라 법적·협약상 의무, 공정률, 중단에 따른 손실, 국·도비 반환 규모, 준공 이후 운영비 등이다. 공사 중인 사업은 중단할 경우 매몰 비용이 잔여 시비 부담보다 커질 수 있어 공사 기간과 규모를 조정해 계속 추진하는 쪽에 무게를 뒀다. 반면 착공 전 사업은 필수 사업을 제외하고 원칙적으로 보류하거나 타당성이 부족한 경우 중단·취소하도록 했다.

문제는 구조조정이 곧바로 재정 절감으로 이어지지는 않는다는 점이다. 먼저 국·도비가 투입된 사업을 늦추거나 접으면 보조금 반환 문제가 발생할 수 있다. 특위 자료도 균형발전 특별회계 보조금은 법정 이월 가능 기간이 끝난 뒤 사업을 추진하지 않으면 미집행액을 반납해야 한다고 명시했다. 반환액이 남은 시비 부담보다 크다면 사업을 중단하는 것이 오히려 재정 손실을 키울 수 있다. 협약상 착공 기한을 지키지 못할 경우 협약 취소나 손해배상 분쟁으로 이어질 가능성도 살펴야 한다.

전북 전주월드컵경기장 일원 복합스포츠타운에 건립 중인 야구장. 전주시 제공

◆공사비 부담 등 증가…전북도 분담 통해 재정손실 줄여야

이미 공사를 시작한 사업은 공기를 연장하는 것만으로도 부담이 커질 수 있다. 특위는 공사 중 사업을 연장할 경우 최근 5년간 건설공사비지수 평균 상승률을 적용해 잔여 사업비가 매년 6% 증가할 것으로 추산했다. 공사비를 여러 해에 나눠 집행해 당장의 재정 압박을 낮추더라도 준공 시점이 늦어지고 총사업비가 불어나면 장기적으로 절감 효과가 줄어들 수 있다는 얘기다. 사업 중단에 따른 계약 해지 비용과 이미 투입한 예산의 회수 가능성도 사업별로 따져야 한다.

전주 컨벤션센터 건립은 이런 복합적인 부담을 보여주는 사례다. 총사업비가 3723억원으로 제시된 이 사업은 공정률이 2% 수준이고 시비·채무 부담이 2000억원으로 잡혀 있다. 특위는 사업을 단순히 중단하기보다 롯데 측과 협약 변경을 서두르고, 시설 운영·유지비에 대한 전북도와의 분담 방안도 협의해 불필요한 재정 손실을 막도록 권고했다. 건립 이후 운영비까지 고려하지 않으면 시설을 완공하고도 시 재정에 장기간 부담을 남길 수 있기 때문이다.

세출 구조조정도 시민 생활에 미치는 영향을 따져야 한다. 특위는 민간 경상·행사·자본 보조를 2030년까지 매년 20%씩 줄여 약 196억원의 재정 개선 효과를 기대했다. 청소 대행업체 신규 선정 때 이윤율을 9%에서 6%로 낮추고 원가 외부 검증을 의무화하는 방안도 제시했다.

◆세출 구조조정 부작용, 추가 부담 방지할 실행 계획을

그러나, 보조금과 위탁 사업에는 취약계층 지원이나 지역 문화·체육 활동, 생활 밀착형 서비스가 포함돼 있어 일률적인 감액은 민간단체와 지역 현장의 활동 위축, 서비스 질 저하로 이어질 수 있는 만큼 사업별 성과와 공공성을 구분해 조정해야 할 것으로 보인다. 공공요금 현실화 역시 시민 부담과 취약계층 보호 대책을 함께 마련해야 한다.

결국 이번 권고안의 성패는 얼마를 줄이느냐보다 무엇을 지키고 어떤 사업을 어떤 조건으로 조정하느냐에 달려 있다고 할 수 있다. 지방재정 전문가들은 “투자사업의 우선순위를 재정 여건에 맞게 다시 세우되, 중단·연기 비용과 준공 이후 운영 부담까지 공개하고 시민의 검증을 받는 절차가 뒷받침돼야 한다”고 조언했다. 재정 정상화가 또 다른 지역 현안과 시민 부담을 낳지 않도록 정교한 실행 계획이 요구되는 시점이다.

전주시는 권고안을 토대로 사업별 재원 확보 가능성과 시민 의견을 검토하고 시의회와 협의해 구체적인 추진 방향을 정할 계획이라고 밝혔다.

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