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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
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파고다 강남 1타토익 RC김나래
입력 :
2026-11-12 18:27
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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
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[설왕설래] ‘선거개표 조작’의 추억
1987년 노태우·김영삼·김대중이 격돌한 제13대 대선 당시 각종 부정선거 의혹이 불거졌다. 구로항쟁으로 불린 ‘사건’이 대표적이다. 선거 당일(12월16일) 오전 서울 구로구청에서 부재자 우편투표함을 미리 개표장으로 옮기려다 야권의 ‘부정투표함’ 의혹 제기로 불길이 걷잡을 수 없이 타올랐다. 시위대의 부재자 우편투표함 탈취와 농성은 경찰의 대대적 진압작전
[세계포럼] 갓과 도포 너머, ‘상생·평화’의 유산
‘봄은 저절로 오지 않는다.’ 민족종교의 위상을 바로 세우고 종교 간 화합과 남북 평화통일에 평생을 바친 해평(海平) 한양원 전 한국민족종교협의회장의 삶을 관통하는 말이다. 11일 한 회장의 10주기 추모식이 열렸다. 그를 떠올리면 먼저 갓과 도포가 눈앞에 어른거린다. 생전 옛 복식을 고집하던 모습은 때로 기인처럼 비쳤다. 그러나 세월이 흐를수록 그가 평생
[세계타워] “야구 몰라요” 정수 보여준 삼성
“야구, 몰라요.” 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재와 더불어 야구 해설계의 양대 산맥이라 불렸던 고(故) 하일성씨의 유행어다. 올해로 고인이 된 지 10주기. 만약 고인이 살아계셨다면 2026 KBO 한국시리즈(KS)를 보면서 저 말을 수차례 외치지 않았을까.삼성의 12년 만의 KS 패권 탈환으로 끝난 이번 KS는 ‘각본 없는 드라마’라는 말이 딱 어
같은 칭찬, 다른 대답
“한국말 정말 잘하시네요.” 이 말은 한국에 온 뒤 내가 자주 들었던 칭찬이다. 처음 이 말을 들었을 때는 나는 기분이 좋았다. 그래서 나는 늘 웃으며 “감사합니다”라고 대답했다. 나의 모국인 미얀마에서도 누군가 자신의 장점이나 노력을 칭찬해 주면 “째주띤바데”(고맙습니다)라고 답하며 상대방의 호의를 기쁘게 받아들이는 경우가 많기 때문이다. 그런데 한국에
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