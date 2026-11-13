‘제주 고씨’ 댄 고 “당선 축하 현수막 걸어준 도민께 감사”

“분명히 말씀드립니다. 제주도민들께 현수막을 걸어주셔서 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 저에게는 정말 말로 표현할 수 없을 만큼 큰 의미가 있습니다.”



댄 고(사진) 연방 하원의원 당선인(민주·매사추세츠)은 11일(현지시간) 워싱턴 연방의회 의사당 앞에서 열린 아시아태평양계 당선인 기자회견 뒤 한국 특파원들과 만나 ‘제주도에 당신을 위한 현수막이 붙었다’는 언급에 이같이 말했다.



한국인인 아버지와 레바논계 어머니 사이에서 태어나 자신을 ‘아메리칸 드림의 증거’로 부르는 고 당선인은 ‘제주 고씨’다. 할아버지는 1960년대 초 주미 한국대사관 공사로 근무했던 국제법학자 고광림 박사이며, 아버지는 버락 오바마 행정부에서 보건복지부 차관보를 지낸 하워드 고(고경주)씨다. 역시 오바마 행정부에서 국무부 법률고문을 지낸 해럴드 고(고홍주)씨가 숙부다. 그는 아들의 ‘미들네임’을 할아버지 이름을 딴 ‘광림’으로 지었다고 전했다.



고 당선인은 “제 배경을 고려하면, 저는 자연스럽게 앞으로도 어떤 형태로든 한·미 관계에 계속 관여하게 될 것이라고 생각한다”며 “가능한 한 많이 그렇게 하고 싶다”고 강조했다. 이를 위해 같은 당의 앤디 김 상원의원(뉴저지)과 한·미 관계 발전을 위한 입법을 비롯해 여러 분야에서 어떻게 협력할 수 있을지 논의하고 있다고 전했다.



그는 지난해 한·미 정상 간 합의인 핵잠수함·원자력 협력, 조선협력 등이 중간선거 이후 다수당이 된 민주당 일각의 반대로 지연될 수 있다는 관측에 대해선 “합의의 내용을 좀 더 전체적으로 검토해야 한다”면서도 “어떤 합의가 추진되든 그것이 한·미 동맹에 가장 이익이 되는 방향으로 이뤄지도록 하고 싶다”고 밝혔다. 고 당선인은 도널드 트럼프 행정부의 대북 정책과 관련, “트럼프 대통령이 한국보다 북한에 더 많은 선망과 존중을 드러내는 모습을 봤다”며 “이것은 한국에 사는 사람들과 미국에 사는 사람들 모두가 우려해야 할 문제”라고 지적하기도 했다.



그는 예일대 교수를 지낸 할머니 전혜성(96)씨를 언급하며 “제가 당선됐을 때 밤늦게까지 깨어계시면서 가장 먼저 제게 이메일을 보내주신 첫 번째 사람들 중 한 분이 할머니”라고 애틋함을 전했다. 그러면서 “할머니에게는 70년 전 미국으로 오기로 결심하셨던 그 선택이, 이제 손자가 미국 연방의회에서 국민을 대표하는 모습을 보게 되는 것으로 이어진 셈”이라며 “이민이야말로 이 나라의 생명줄이라고 믿는다. 제가 오늘 이 자리에 있을 수 있는 이유도 바로 이민 덕분”이라고 말했다.

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