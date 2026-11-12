뇌사판정 60대 장기기증… 3명에 ‘새 삶’ 선사

폐 이식을 기다리던 아내를 먼저 떠나보낸 60대 남성이 3명에게 장기 기증을 통해 새 삶을 선물했다.



한국장기조직기증원은 지난달 8일 분당서울대병원에서 뇌사 판정을 받은 이청룡(68)씨가 3명에게 간과 양쪽 신장을 기증했다고 12일 밝혔다. 지난 9월23일 자택에서 넘어진 이씨는 외상성 뇌출혈 진단을 받고 중환자실에서 치료받았지만 상태가 악화해 뇌사 판정을 받았다.

이씨 자녀들은 장기 기증을 기다리는 환자들의 마음과 아버지의 평소 성품을 떠올리며 장기 기증을 결심했다고 한다. 이씨 아내는 4년 넘도록 기다리던 기증자가 나타난 날 단 몇 시간 차이로 이식을 받지 못하고 숨을 거뒀다. 이씨 아내는 2011년 간질성 폐 질환을 진단받은 후 2021년 병세가 악화하며 폐 이식 대기자로 등록됐다. 아들 승선씨는 “어머니가 한두 시간만 더 살아계셨더라면 이식 수술이라도 받아볼 수 있었을 것이라는 생각에 너무 안타까웠다”며 “이식을 기다리는 환자와 가족의 마음을 누구보다 잘 알기 때문에 기증하게 됐다”고 말했다.



슬하에 2남 1녀를 둔 이씨는 한 직장에서 30년 가까이 근무하고 정년퇴직 후에도 건물 경비원으로 일했다. 이씨 인생 최고의 낙은 가족과의 나들이나 외식이었다고 한다. 폐 질환을 앓던 아내의 식사를 챙기고 곁을 지켰던 이씨는 사별 이후 일을 그만두고 식사량까지 줄었을 정도다. 자녀들은 아버지를 ‘도움이 필요한 사람을 그냥 지나치지 못했다’고 기억했다. 딸 미선씨는 “친구들이나 주변 사람들에게는 ‘법 없이도 살 사람’으로 불렸고, 가족들이 맛있다고 한 음식을 기억하고 자주 사다 주신 다정한 아빠였다”고 회상했다.



승선씨도 최근 장기 기증희망등록을 했다. 그는 “장기 기증은 하고 싶다고 할 수 있는 일이 아닌데, 아버지는 그 기회를 붙잡고 어머니 곁으로 가셨다”며 “어머니와 행복하게 계세요. 사랑하고 고맙습니다”라고 아버지를 향한 마지막 인사를 건넸다.

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