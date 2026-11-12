경영 불확실성 커지는 엔비디아… 떨고 있는 ‘깐부 동맹’ [젠슨 황 스캔들 파장]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 거취를 둘러싼 위기론이 확산하면서 국내 산업계에도 긴장감이 감돌고 있다. 황 CEO와 ‘깐부(친한 동료를 뜻하는 말)’ 관계를 맺으며 협력을 강화해 온 국내 기업들은 ‘젠슨 황 스캔들’ 사태와 파장이 어떻게 될지 예의주시하는 기류다.

인공지능(AI) 반도체와 피지컬 AI 분야 등에서 협력 관계가 두터운 엔비디아의 리더십이 흔들리고 경영 불확실성이 커지는 만큼 불똥이 크게 튈 수밖에 없기 때문이다. 이런 우려가 현실화할 경우 소재·부품·장비(소부장) 기업 등 국내 연관 산업 전반에 타격이 예상된다.

이재용(왼쪽부터) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 7월 24일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 샌프란시스코 AI 서밋에 앞서 대화를 하고 있다. 뉴시스

12일 산업계에 따르면 ‘AI 감시법’과 ‘반도체 보안법’, ‘매치(MATCH)법’ 등 미국 의회에서 논의 중인 초강력 반도체 규제 법안들이 다시 주목받고 있다. 올해 초 미국 하원 외교위원회에 상정됐던 이들 법안은 최근 불거진 황 CEO의 스캔들로 추진 동력을 확보하게 됐다. 그전에는 도널드 트럼프 대통령이 엔비디아 등 빅테크와 밀접한 관계를 맺으면서 반도체 수출 규제 강화 움직임이 주춤했다. 하지만 지난주 중간선거에서 민주당인 상·하원을 장악한 데다 이번 스캔들이 터지면서 중국을 겨냥한 이들 법안 처리 여론에 힘이 실릴 수 있다.

AI 감시법은 첨단 AI 반도체의 중국 수출에 대한 의회 감독을 강화하고, 매치법은 동맹국과 협력해 대중국 반도체 제조장비 수출통제를 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.



이들 법안이 통과되거나 미국이 대중 반도체 장비 수출 규제를 세게 조일 경우 ‘삼전닉스’ 부담이 커질 수 있다. 삼성전자는 중국 시안에서 낸드플래시를, SK하이닉스는 우시와 다롄에서 각각 D램과 낸드플래시를 생산하고 있다. 이병훈 포스텍 교수(전기전자공학·반도체공학)는 “미국이 중국 공장에 신규 장비를 설치하지 못하도록 하는 게 우리 기업에 가장 치명적인 타격이 될 것”이라며 “차세대 장비를 반입하지 못하면 생산능력을 확대하거나 기술을 고도화하는 데 제한이 생긴다”고 말했다.

위기의 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심되는 여성과 불륜 행각을 벌인 사태의 파장이 걷잡을 수 없이 커지는 가운데, 지난 10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 엔디비아 AI 서울 행사장을 관람객이 지나가고 있다. 뉴스1

엔비디아의 리더십 변화 여부도 큰 관심사다. 황 CEO는 국내 주요 기업 경영진과 교류하며 우의를 다져왔다. 삼성전자와 SK하이닉스, 현대자동차그룹, LG그룹, 네이버 등은 엔비디아와 고대역폭메모리(HBM) 공급, 자율주행, 로보틱스, AI 인프라 등에서 협력을 확대하고 있다.



엔비디아가 국내 기업들의 미래 사업과 밀접하게 연결된 만큼 황 CEO의 퇴진이 현실화하면 기존 협력 구도에도 변화가 생길 수 있다. 재계의 한 고위 관계자는 “엔비디아는 단순한 부품 공급망이나 거래처를 넘어 AI, 자율주행, 로보틱스 등 한국 대표 기업들의 미래 전략 중심축에 자리 잡고 있다”며 “황 CEO의 리더십 공백 여부와 미국발 반도체 규제 법안의 최종 향방에 따라 국내 주요 그룹이 공들여 세운 중장기 사업 로드맵의 전면적인 수정이 불가피해질 수 있다”고 내다봤다.

후임 경영진이 엔비디아 반도체 공급망을 재편할 경우 국내 기업들의 이해관계가 엇갈릴 수 있다.



이종환 상명대 교수(시스템반도체공학)는 “후임 CEO가 그래픽처리장치(GPU) 생산을 계속 (대만의) TSMC에 맡길지, HBM을 (지금처럼) SK하이닉스에서 주로 공급받을지에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 득실이 갈릴 수 있다”며 “AI 반도체 업계가 재편될 가능성도 있다”고 말했다.

엔비디아 경영 혼란이 AI 투자 위축으로 번진다면 국내 반도체 생태계 전반으로 충격이 확산할 수도 있다. 이 교수는 “GPU 수요가 줄면 메모리도 축소될 수밖에 없고 AI에 대한 회의론도 다시 고개를 들 수 있다”고 짚었다. 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM 생산시설 증설을 늦추거나 설비투자를 줄이면 관련 장비와 소재를 공급하는 중소기업들도 영향을 받는다. AI 반도체 시장의 성장을 기대하고 선행투자에 나선 업체들은 발주 지연과 자금 부담이라는 이중고에 직면할 수 있다.

이번 사태가 국내 반도체 산업에 미칠 영향이 제한적일 것이라는 전망도 나온다. 미국은 이미 중국 내 첨단 반도체 생산시설에 대한 장비 반입과 생산 확대를 엄격하게 통제하고 있다. 국내 기업들도 이를 전제로 생산과 투자 계획을 마련해 왔다. 김양팽 산업연구원 전문연구위원은 “한국 기업들은 이미 중국 공장에 대해 건건이 승인을 받고, 생산 확대에도 제한을 받고 있다”며 “이번 사태로 규제가 강화되더라도 크게 변화는 없을 것 같다”고 했다.



AI 인프라에 대한 투자도 확대되고 있어 HBM 수요가 위축되긴 어려울 것이란 분석도 있다. 국내 메모리 기업들이 장기 공급계약을 확보한 만큼 당장 발주가 줄어들 가능성도 크지 않다는 것이다. 김 연구위원은 “삼성전자와 SK하이닉스는 이미 내년 물량까지 주문을 받아 확보한 상태여서 경영진 교체 영향이 크지 않을 것”이라고 설명했다. 일각에선 국내 기업들이 이번 사태를 엔비디아 의존도 감소 및 공급처 다변화의 계기로 삼아야 한다는 목소리도 나온다.

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