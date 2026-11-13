치료 마친 남방큰돌고래 ‘안목이’ 제주 바다로

지난 7월 강원 강릉 앞바다에서 구조돼 치료받아 온 남방큰돌고래 ‘안목이’가 고향 제주 바다로 돌아갔다.



해양수산부는 12일 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 인근 해상에 안목이를 방류했다. 해수부에 따르면 안목이는 이날 오전 10시46분 한국해양환경공단 해양조사선 3호 뒤편 데크의 작은 수조 안에서 크레인으로 인양됐다. 곧이어 가두리 위의 방수포 위로 내려져 관계자들의 마지막 보살핌을 받았다. 이어 10시56분 가두리 물속으로 들어갔고, 11시6분 가두리 바깥의 완전한 자연으로 돌아갔다.

12일 제주 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 앞바다에서 해양수산부 관계자들이 남방큰돌고래 ‘안목이’를 방류하고 있다. 서귀포=연합뉴스

안목이는 지난해부터 강릉항(옛 안목항)에서 혼자 생활하던 어린 남방큰돌고래로, 선박 등을 따라다니는 모습으로 화제가 됐다. 곧잘 선박 프로펠러에 접근하곤 하던 안목이는 허리 부위 피부가 약 20㎝ 찢어지는 등 몸 곳곳에 상처가 났고, 방치할 경우 폐사 위험이 크다고 판단한 해수부는 지난 7월15일 안목이를 구조했다.



이후 해양 동물 전문 구조·치료기관인 울산 장생포 고래생태체험관으로 이송돼 별도로 마련된 수조에서 4개월여 동안 치료와 재활을 받았다. 해수부 관계자는 “현재 안목이의 부상 부위는 완치됐다”면서 “살아 있는 먹이를 사냥하는 능력과 유영 능력도 정상 수준으로 회복된 것으로 확인됐다”고 말했다.



안목이의 이송과 방류에는 해수부와 국립해양생물자원관, 해양환경공단, 해양 동물 전문 구조·치료기관 8곳 소속 수의사와 아쿠아리스트 등이 참여했다. 방류 후에는 국립수산과학원 고래연구소 등이 위성 추적 장치를 이용해 안목이의 이동 경로를 확인하고 야생에 잘 적응하는지를 살필 계획이다. 해수부는 안목이에게 위성위치추적장치를 부착했다. 이 장치는 1∼3개월 위성 신호를 발신한 뒤 자연스럽게 떨어질 예정이다.



서정호 해수부 해양정책실장은 “이번 방류는 야생에서 구조한 돌고래를 전문적으로 치료한 뒤 다시 자연으로 돌려보내는 것으로, 전 세계적으로도 찾아보기 드문 사례”라며 “방류 이후에도 안목이의 야생 적응 여부를 지속해 살피겠다”고 말했다.

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