오세훈과 공조 균열·한동훈 조작징계 의혹… 장동혁, 현안 수습 시험대

국민의힘에서 ‘조작징계’ 의혹과 무소속 한동훈 의원의 복당 문제를 둘러싼 계파 갈등이 격화하고 있다. 장동혁 대표가 한 의원의 복당 가능성을 일축한 가운데 현직 윤리위원은 징계를 바로잡으라며 당 지도부의 출석 요구를 거부했다. 장 대표는 오세훈 서울시장의 비상대책위원회 전환 주장에도 정면 반박했다. 12·3 비상계엄 2주기 사과 여부를 놓고도 당내 의견이 엇갈리면서 장 대표의 리더십을 둘러싼 갈등이 전방위로 확산하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽부터)와 오세훈 서울시장, 무소속 한동훈 의원이 지난 4일 오전 서울 더그랜드 롯데 호텔에서 ‘AI, 성장의 판을 바꾸다’를 주제로 열린 중앙포럼에서 기념 촬영을 하고 있다. 중앙일보 제공

국민의힘 지도부는 12일 당 윤리위원회의 ‘조작징계’ 의혹을 제기한 황경성 윤리위원에게 비공개 최고위원회 출석을 요청했다. 최보윤 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 “어떤 근거로 그런 발언을 한 것인지 정확히 파악하는 절차를 거치게 될 것”이라고 밝혔다.



그러나 황 위원은 이날 추가 입장문을 내고 “이번 주까지는 당대표와 윤리위원장에게 스스로 징계를 바로잡을 시간을 드리기로 했다”며 출석을 거부했다. 그는 전날 “1월 한동훈 의원 제명부터 8월 진종오 의원까지 진행된 윤리위의 조작징계 전모를 소상히 알고 증거자료까지 확보하게 됐다”고 주장하며 징계 당사자들에게 사과했다. 다만 증거자료는 아직 공개하지 않았다.



의혹은 한 의원의 복당을 둘러싼 계파 간 충돌로 번졌다. 4선 중진 김태호 의원은 “징계할 때는 속전속결, 복당할 때는 수사를 이유로 신중, 책임을 물으면 법원의 판단을 기다린다”며 “원칙에도 선택적 시차가 있나”라고 비판했다. 장 대표가 조작징계 의혹에 대해 “문제가 있다면 법적 대응을 하라”고 밝힌 것을 겨냥한 것이다.



친한(친한동훈)계 정성국 의원도 “한 의원을 제거해 놓은 상태에서 자기들끼리 리그전을 치르고 전당대회 이후에 들어오라는 것은 논리적으로나 국민 정서상 맞지 않는다”며 연내 복당을 촉구했다. 반면 안철수 의원은 “다 같이 복당의 강에 빠져 죽자는 것”이라며 반발했다. 그는 조작징계 의혹의 신빙성이 확인되지 않았다며 복당을 요구하는 인사들을 향해 “차라리 창당을 하라”고 비판했다.

지난 4일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사 모습. 남정탁 기자

장 대표는 이날 유튜브에서 한 의원의 복당에 대해 “1도 고려하고 있지 않다”고 못 박았다. 현직 윤리위원의 폭로로 징계의 정당성에 의문이 제기되고 당내 복당 요구가 나오는 상황에서도 기존 입장을 고수한 것이다.



장 대표와 오 시장도 공개적으로 맞붙었다. 최근 당과 서울시의 예산정책협의회에서 장 대표가 “국힘과 서울시는 한팀”이라며 공조를 강조했지만 오 시장은 전날 현 지도부 체제로는 수도권 총선이 어렵다며 비대위 전환 가능성을 거론했다. 장 대표는 이날 당 지지율 상승세를 내세워 “도대체 무슨 데이터와 지표를 보고, 어떤 근거에서 그렇게 답하셨나”라고 반박했다. 수도권 총선을 앞두고 지도체제에 대한 양측의 입장 차가 공개적인 충돌로 드러난 것이다.



12·3 비상계엄 2주기 사과 여부도 당내 갈등의 또 다른 쟁점이다. 김재원 최고위원은 이날 라디오에서 윤석열 전 대통령과의 법적·정치적·인간적 관계를 언급하며 “지도부에선 계획을 세우고 있지 않다”고 밝혔다. 반면 권영세 의원은 “여러 번이라도 사과를 해야 한다”며 반대 입장을 냈다.



당내 일각에서는 이러한 충돌이 장 대표에게 반드시 불리하지만은 않다는 관측도 나온다. 국민의힘 관계자는 “1년 전 비슷한 상황에서도 장 대표가 당원들의 지지를 얻어내며 자기 위치를 공고화시켰다”며 “비슷한 상황이 마련되면 장 대표에게 절대적으로 유리하다”고 말했다.

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