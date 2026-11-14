‘찰나의 욕망’ 이용한 플랫폼 자본주의 원리

숏폼 30초의 경제학/ 조영신/ 21세기북스/ 2만2000원

“딱 하나만 보고 자야지.” 짧은 영상을 넘기다 보면 어느새 한두 시간이 훌쩍 지나 있다. 시간을 아끼려고 선택한 쇼트폼(숏폼)이 오히려 시간을 빼앗는 역설이다. 저자는 이를 개인의 의지 부족이 아닌 플랫폼이 설계한 경제 구조에서 찾는다.



핵심 개념은 ‘무마찰 사회’다. 자동 재생과 개인화 추천, 끊임없이 이어지는 짧은 영상은 이용자가 멈추거나 고민할 틈을 없애고 다음 콘텐츠로 자연스럽게 이끈다. 편리함과 효율을 추구하는 인간의 욕망이 플랫폼의 수익 모델로 바뀌는 것이다.

조영신/ 21세기북스/ 2만2000원

이 과정에서 가장 중요한 상품은 콘텐츠가 아니라 인간의 주의력이다. 이용자가 무엇을 보고 얼마나 머무는지에 관한 데이터는 알고리즘을 정교하게 만들고 광고와 커머스 수익으로 이어진다. 이용자는 무료로 영상을 소비하지만, 플랫폼은 시간과 시선을 돈으로 바꾼다.



쇼트폼은 콘텐츠 생산과 소통의 기회를 넓혔지만, 맥락과 깊이를 줄이고 즉각적인 자극에 익숙해지게 할 위험도 있다. 이 책은 30초 영상에 담긴 플랫폼 자본주의의 작동 원리를 분석하며, 시간을 절약하려는 욕망이 어떻게 시간을 소비하는 거대한 산업을 키웠는지 보여준다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지