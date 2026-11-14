바둑판서 시작된 ‘AI 혁명’… 세계권력 지도 바뀌고 있다

인피니티 머신 세바스찬 말라비/ 이준걸 옮김/ 위즈덤하우스/ 3만6000원

인공지능(AI) 혁명은 더 이상 기술 개발 경쟁에 머물지 않는다. 인간보다 뛰어난 지능을 누가 먼저 만들고, 그 기술을 누가 소유하고 통제할 것인가를 둘러싼 자본과 권력의 경쟁이다. AI가 산업의 생산성을 높이고 과학의 난제를 해결하는 도구를 넘어 국가 경쟁력과 세계 권력의 질서까지 바꾸는 시대가 열렸다. 그 거대한 변화의 중심에는 인간처럼 생각하는 기계를 만들겠다는 한 과학자의 꿈이 있다. 알파고를 만든 데미스 허사비스와 그가 창업한 딥마인드다.

2010년 딥마인드를 공동 창업한 데미스 허사비스(사진 아래). 체스 신동으로 10대부터 게임 개발자로 활동했던 그의 관심은 “인간의 지능은 어떻게 작동하며, 이를 기계로 구현할 수 있을까” 하는 데 있었다고 저자는 말한다. 세계일보 자료사진·생성형 AI 이미지

2016년 3월 서울에서 열린 이세돌 9단과 알파고의 대국은 AI 혁명의 전조를 보여준 역사적 사건이었다. 인간 최고수의 패배는 기계가 인간의 지적 능력을 넘어설 수 있다는 사실을 세계에 각인시켰다. 그로부터 10년, AI는 바둑판을 넘어 글을 쓰고 프로그램을 개발하며 인간이 수십 년간 풀지 못한 과학적 난제에도 도전하고 있다.



영국 출신의 세계적인 경제·비즈니스 저널리스트 세바스찬 말라비의 ‘인피니티 머신’은 이 혁명이 어떻게 시작됐으며, 어떤 과정을 거쳐 거대한 산업과 권력의 경쟁으로 발전했는지를 추적한 논픽션이다. 저자는 허사비스와 딥마인드의 역사를 중심으로 구글의 인수, 알파고와 알파폴드의 탄생, 오픈AI와의 경쟁, AI 안전과 통제를 둘러싼 갈등을 입체적으로 복원한다.

이준걸 옮김/ 위즈덤하우스/ 3만6000원

허사비스는 어린 시절부터 남다른 재능을 보였다. 네 살에 체스를 배우고 다섯 살부터 대회에 출전한 그는 10대에 게임 개발자로 활동했다. 케임브리지대에서 컴퓨터과학을 공부한 뒤에는 학계로 돌아가 신경과학 박사 학위를 받았다. 체스와 게임, 컴퓨터과학과 인간의 뇌라는 서로 다른 분야를 넘나든 그의 관심은 오로지 “인간의 지능은 어떻게 작동하며, 이를 기계로 구현할 수 있을까” 하는 것이었다.



2010년 허사비스는 셰인 레그, 무스타파 술레이만과 함께 영국 런던에서 딥마인드를 창업했다. 이들이 꿈꾼 것은 특정한 업무를 빠르게 처리하는 프로그램이 아니었다. 인간처럼 배우고 판단하며 다양한 문제를 스스로 해결하는 범용인공지능(AGI)이었다. 바둑이나 게임 한 분야에서 뛰어난 기계를 만드는 것을 넘어 인간의 지능 자체를 이해하고 기계로 구현하겠다는 야심 찬 도전이었다.



그러나 과학적 이상만으로는 거대한 목표를 실현할 수 없었다. AI를 학습시키려면 방대한 데이터와 고성능 컴퓨터, 세계 최고 수준의 연구자들이 필요했다. 막대한 자본도 필수였다. 2014년 구글의 딥마인드 인수는 연구에 필요한 자원과 컴퓨팅 능력을 확보하는 결정적인 계기가 됐다. 작은 연구기업이 세계적인 기술기업의 지원을 받으면서 AI 역사의 중심으로 진입한 것이다.



딥마인드가 거둔 대표적인 성과는 알파고와 알파폴드다. 알파고가 인간의 지적 능력에 도전했다면 알파폴드는 생명과학의 오랜 난제를 해결하는 데 획기적인 진전을 이뤘다. 단백질은 생명체를 구성하고 작동시키는 핵심 물질이다. 단백질의 입체 구조는 기능과 직결되기 때문에 이를 알아내는 일은 신약 개발과 질병 연구에 매우 중요하다. 하지만 아미노산 서열만으로 복잡한 3차원 구조를 예측하는 일은 과학자들에게 오랜 숙제였다.



알파폴드는 이 문제를 해결할 새로운 길을 열었다. 허사비스는 이 연구의 공로를 인정받아 2024년 존 점퍼와 함께 노벨 화학상을 공동 수상했다. 바둑판에서 시작된 AI의 도전이 생명과학의 발전을 이끌고 노벨상으로 이어진 것이다.



이 책의 진가는 과학적 성취의 이면에 놓인 현실을 들여다보는 데 있다. 딥마인드의 역사는 기술 발전이 천재 과학자의 아이디어만으로 이뤄지는 것이 아님을 보여준다. 구글의 인수는 연구에 필요한 자원을 제공했지만, 동시에 과학적 독립성과 기업의 이익이라는 서로 다른 목표가 충돌하는 계기가 됐다. 연구자들은 과학적 발견과 장기적인 기술 발전을 중시하지만 기업은 시장 경쟁력과 수익성, 기술 주도권을 고려한다. AI가 강력해질수록 무엇을 개발하고 언제 공개하며 위험을 어떻게 관리할 것인지를 둘러싼 갈등도 커진다.



오픈AI를 비롯한 경쟁 기업의 등장은 이러한 경쟁에 불을 붙였다. 최고의 연구자를 확보하고 막대한 컴퓨팅 자원을 동원하는 일이 기업의 성패를 좌우하게 됐다. 뛰어난 연구 아이디어만으로는 경쟁에서 이길 수 없다. 이를 현실로 구현할 자본과 인프라가 뒷받침돼야 한다. 결국 AI 혁명은 천재 과학자 한 사람의 성취가 아니라 연구자들의 협력과 경쟁, 기업의 투자와 경영 판단이 맞물려 만들어낸 결과다.



허사비스의 도전은 원자폭탄 개발을 이끈 과학자 로버트 오펜하이머를 떠올리게 한다. 두 사람이 참여한 기술과 시대적 배경은 다르지만, 자신이 만든 강력한 기술을 인간이 끝까지 통제할 수 있는가라는 질문에서는 맞닿아 있다. AI는 한 번의 발명으로 완성되는 기술이 아니다. 스스로 학습하고 발전하는 지능을 만들어낼 수 있다면 인간은 더 이상 자신의 지적 우위를 당연하게 여길 수 없다.



책의 핵심은 AI가 얼마나 똑똑해질 것인가에 있지 않다. 그 지능을 누가 만들고 소유하며, 어떤 원칙으로 통제할 것인가에 있다. 기술의 발전 속도만큼이나 이를 관리할 사회적·윤리적 기준을 마련하는 일이 중요해졌다는 의미다. AI 시대의 진정한 경쟁은 더 뛰어난 기계를 만드는 데서 끝나지 않는다. 그 기계를 인간의 미래를 위해 어떻게 사용할 것인가에 달려 있다.

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