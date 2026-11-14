중세 환어음부터 서브프라임 사태까지… 900년 금융의 역사

금융이 쉬워지는 최소한의 세계사/ 오무라 게이이치/ 지소연 옮김/ 현대지성/ 2만2000원

만유인력의 법칙을 발견한 천재 과학자 아이작 뉴턴도 주식시장의 광기 앞에서는 판단을 그르쳤다. 18세기 영국에서 남해회사 주식에 투자해 큰 이익을 거뒀지만, 다시 뛰어들었다가 더 큰 손실을 봤다. 그는 “천체의 움직임은 계산할 수 있지만 대중의 광기는 계산할 수 없다”는 말을 남겼다고 전해진다.



300여년 전 뉴턴을 흔들었던 투자의 열기는 오늘날 금융시장에서도 되풀이된다. 금융시장은 어떻게 지금의 모습을 갖추게 됐을까. ‘금융이 쉬워지는 최소한의 세계사’는 중세 유럽부터 현대까지 약 900년에 걸친 금융의 발전 과정을 살펴보는 책이다. 와세다대학 명예교수인 오무라 게이이치는 복잡한 금융상품과 제도의 탄생 배경을 돈을 둘러싼 인간의 욕망에서 찾는다. 누군가는 돈이 절실히 필요했고, 누군가는 가진 돈을 더 불리고 싶어 했다. 이 두 욕망이 만나는 과정에서 금융이 발전했다는 것이다.

오무라 게이이치/ 지소연 옮김/ 현대지성/ 2만2000원

저자가 금융의 역사를 설명하는 핵심 열쇠는 교역과 전쟁, 공업화다. 중세 유럽에서 교역 범위가 넓어지자 상인들은 금화를 직접 운반하는 대신 환어음을 이용하기 시작했다. 막대한 군비가 필요했던 왕실과 국가들은 상인에게 돈을 빌리고 국채를 발행하며 자금 조달 체계를 발전시켰다. 저자가 전쟁을 ‘금융업의 아버지’라고 부르는 이유다. 산업혁명 이후에는 공장과 철도 건설에 거액의 자금이 필요해지면서 주식과 채권 시장이 성장했다.



금융의 발전에는 투기와 거품의 역사도 함께한다. 17세기 네덜란드에서는 튤립 알뿌리 하나가 숙련 노동자의 연봉을 훌쩍 뛰어넘는 가격에 거래됐다. 고대 그리스 철학자 탈레스가 올리브유 압착기의 사용 권리를 미리 확보해 이익을 얻은 일화에서는 현대 옵션 거래의 원리를 발견할 수 있다.



책은 중세의 환어음부터 2008년 글로벌 금융위기를 촉발한 서브프라임 모기지 사태까지 금융의 혁신과 위기를 함께 짚는다. 복잡한 금융 용어를 개별적으로 설명하기보다 그것이 왜 필요했고 어떻게 탄생했는지 역사적 맥락에서 풀어낸다. 시장의 광기와 붕괴가 반복되는 이유를 과거에서 찾도록 이끄는 책이다.

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