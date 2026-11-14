[새로 나온 책] 북핵위기와 한반도의 운명: 그 길을 찾는다 외

북핵위기와 한반도의 운명: 그 길을 찾는다(하태원, 명인문화사, 2만7000원)=30여년간 북핵 협상 현장을 취재한 저자가 100여권의 취재 수첩과 한·미 외교·안보 핵심 당국자들의 증언을 토대로 북핵 문제의 30년을 분석했다. 북핵 협상 실패의 원인을 북한의 핵 포기 의지 부재뿐 아니라 미국의 정권별 정책 변화, 중국의 전략적 계산, 한국의 일관성 없는 대북정책에서 찾는다. 북한의 적대적 두 국가론과 북·중·러 밀착 등 급변하는 국제정세를 짚고, 우발적 충돌 방지와 위기관리, 핵동결을 통한 군비통제, 비핵화와 평화체제로 이어지는 3단계 해법을 제안한다. 정권 교체와 관계없는 초당적 대북정책을 제도화하고 한국이 한반도 평화의 주도적 설계자가 돼야 한다고 강조한다.

잊혀진 국경, 1,400㎞(오세균, 파라북스, 2만2000원)=북한과 중국의 국경은 1400㎞로 남북한 군사분계선(248㎞)보다 5배 이상 길다. 북한의 변화와 북·중 관계의 흐름을 읽을 수 있는 중요한 공간이지만, 휴전선에 비해 상대적으로 주목받지 못했다. KBS 특파원으로 중국에서 7년 넘게 근무한 저자는 압록강에서 두만강까지 북·중 국경을 따라가며 물길과 감시망, 교량과 철도 등 접경 지역의 변화를 추적한다. 압록강과 두만강의 준설과 홍수, 마시도 영토 갈등, 신압록강대교 건설과 두만강 통관 벨트 등을 통해 북·중 접경 지역에서 벌어지는 변화와 중국·북한·러시아의 이해관계를 입체적으로 조명한다. 단둥을 비롯한 주요 접경 도시의 움직임까지 담아 우리가 미처 주목하지 못했던 북·중 국경 1400㎞의 지정학적 의미를 짚는다.

공부의 종말(로랑 알렉상드르·올리비에 바보, 조민영 옮김, 부키, 2만2000원)=인공지능(AI)의 발전이 지식 습득과 노동시장, 교육의 역할을 어떻게 바꾸는지 살피며 공부와 학위의 가치를 다시 묻는 책이다. 오랫동안 고등교육은 사회적 신분 상승과 성공을 위한 가장 확실한 수단으로 여겨졌지만, AI 시대에는 학위가 더 이상 성공을 보장하지 못한다. AI가 신입사원들의 보조 업무를 대신하면서 사회생활을 통해 경험과 역량을 쌓을 기회마저 줄어들고 있다. 저자들은 AI 시대에 필요한 인재는 정해진 규칙을 잘 따르는 모범생이 아니라 호기심과 창의성, 비판적 사고를 갖춘 사람이라고 강조한다. 책 제목이 공부의 종말을 뜻하는 것은 아니다. 오히려 배움의 주도권을 AI에 넘기지 말라는 경고에 가깝다.

우리들의 오줌권(김지학, 원더박스, 2만원)=장애인, 노동자, 여성, 성소수자 등 ‘오줌권’을 쉽게 누리지 못하는 이들의 목소리를 통해 화장실 문제가 생존과 기본적인 권리에 맞닿아 있음을 보여준다. 오줌권이란 휠체어 이용인이 출입할 수 있는 장애인 화장실이 없거나, 있더라도 청소 도구함 등으로 쓰이며 사용하지 못하는 현실을 오줌을 눌 권리에 빗대어 표현한 말이다. 책은 화장실을 찾아 수㎞를 이동하고, 화장실 갈 일을 만들지 않기 위해 물도 마시지 않는 사람들의 이야기를 전한다. 콜센터 상담원, 물류센터 노동자, 택배기사, 간호사, 백화점 판매직, 건설현장 여성 노동자 등 일하는 동안 화장실에 자유롭게 가지 못하는 노동자들도 다룬다. 한국다양성연구소를 설립하고 ‘모두를 위한 화장실’ 캠페인을 이어온 저자는 화장실에 얽힌 이동권, 노동권, 건강권, 안전권, 시민권 문제를 짚어내며 시대에 맞게 화장실을 새롭게 설계해야 한다고 제안한다.

일은 당신에게 위험하다(김현주, 마름모, 1만9800원)=산업안전보건 기준이 오랫동안 평균적인 남성 노동자의 신체를 중심으로 만들어지면서 여성 노동자들의 건강 문제는 제대로 주목받지 못했다. 직업환경의학과 교수인 저자는 여성 노동자들이 겪는 직업병과 열악한 작업환경을 조명하며 산업보건의 성별 편향을 비판한다. 종일 서서 일하는 판매직 노동자의 하지정맥류와 족저근막염, 청소 노동자의 반복 작업으로 인한 근골격계질환, 야간근무가 잦은 간호사의 유방암, 반도체 공장 노동자의 유산과 사산 등이 대표적 사례다. 책은 실태 조사와 인터뷰를 통해 여성 노동자들의 목소리를 전하고, 질병과 업무의 연관성을 추적한다. 이를 통해 여성의 노동을 위험이 작은 일로 치부해온 사회적 편견과 법·제도의 사각지대를 드러내며, 남성 중심으로 설계된 산업안전 기준을 근본적으로 돌아보게 한다.

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