“같은 목표 향해 갈 것” ‘원팀’ 다진 92·96라인

진짜 의기투합일까. 아니면 팬들의 지탄을 잠시 피하기 위한 미봉책일까. 어쨌든 봉합된 모양새는 갖추게 됐다. 한국 축구 대표팀의 중추를 이루는 ‘92라인’ 손흥민(로스앤젤레스FC)·이재성(마인츠)과 ‘96라인’ 황희찬(샬케)·황인범(포르투)·김민재(바이에른 뮌헨)가 세간에 불거진 불화설을 씻어내기 위해 다시 손을 맞잡았다.



카타르 도하에서 11월 A매치 원정 2연전(13일 사우디아라비아·17일 카타르)을 준비 중인 대표팀의 최고참급인 손흥민을 비롯해 이재성, 황희찬, 황인범, 김민재는 12일(이하 한국시간) 공동명의의 입장문을 발표했다.

화기애애 손흥민(오른쪽)과 황희찬이 11일(현지시간) 카타르 도하의 카타르대학교 훈련장에서 웃으며 훈련하고 있다. 대한축구협회 제공

대표팀의 이번 중동 원정 2연전의 최대 화두는 팀 내 분위기였다. 9~10월 A매치 4연전의 마지막 경기였던 지난 6일 우즈베키스탄전을 마치고 1996년생 동갑내기 3인방인 황희찬, 황인범, 김민재의 ‘96라인’ 3인방의 동반 대표팀 은퇴설이 불거졌다. 그 과정에서 공공연한 비밀이었던 대표팀 내의 갈등이 수면 위로 올라왔다. 국회 국정감사에서는 대표팀 내에서 손흥민을 이름이 아닌 ‘7번 선수’로 부르는 게 아니냐는 의혹 제기까지 됐다.



로베르트 모레노 대표팀 임시감독은 92라인 두 명과 96라인 세 명을 모두 이번 11월 A매치 2연전에 소집하며 정면돌파를 택했다. 누구라도 소집하지 않으면 진짜 불화설을 인정하게 되는 것이니 한자리에 모아서 내부적으로 갈등을 해결하겠다는 강한 의지가 반영된 엔트리였다. 2018년부터 8년간이나 손흥민 주장 체제가 지속되는 바람에 갈등이 불거졌다는 세간의 의혹도 불식시키기 위해 주장 완장도 손흥민이 그대로 차기로 했다.



불화설을 씻기 위해 선수들은 10일부터 시작된 완전체 훈련부터 노력하는 모습을 보였다. 회복조에 속한 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌며 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 같은 조에서 볼 뺏기를 함께 하면서 웃는 모습도 카메라에 찍혔다. 그리고 한자리에서 진솔한 대화를 나눈 끝에 이례적으로 5명의 이름을 모두 올린 공동명의의 입장문이 발표됐다.

로베르토 모레노 남자축구국가대표팀 임시 감독(오른쪽)과 김민재가 11일(현지 시간) 카타르 도하 카타르대학교피치10에서 훈련 중 대화하고 있다. 대한축구협회 제공

이들은 입장문에서 “저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료”라며 “서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려 갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다. 이어 “이번 소집에서 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다. 그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다”고 전했다.



불화설을 키운 여러 의혹들에 대한 구체적이고 명확한 해명은 없었다. 다만 “분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점이다. 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다”라며 불편한 관계가 있었다는 점을 인정하는 모습이었다.



이제 남은 건 딱 하나. 중동 2연전에서 더 나아진 호흡으로 좋은 경기력을 보여주는 것이다. 이들도 입장문 말미에 “국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다”라며 “이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다해 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다”라고 약속했다.

대한민국 축구 대표팀 주장 손흥민(왼쪽)과 황희찬이 A매치 2연전을 앞둔 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복 훈련을 하며 대화를 나누고 있다. 대한축구협회 제공

가장 좋은 그림은 96라인의 김민재가 후방에서 든든하게 지키고, 황인범과 이재성이 중원에서 공을 지켜 전방으로 뿌려주고, 측면에서 황희찬이 폭발적인 드리블과 크로스를 문전에 올린 걸 손흥민이 골로 완성하는 것이다. 손흥민은 지난달 6일 우즈베키스탄과의 평가전에서 프리킥으로 A매치 통산 59호 골을 터트리며 ‘전설’ 차범근(136경기 58골) 전 감독의 기록을 넘어서며 역대 A매치 한국인 남자 최다 골 기록을 새로 썼다. 화합한 모습으로 중동 2연전에서 손흥민이 ‘60호 골’을 돌파한다면 세간의 우려를 한 번에 날릴 수 있다.



‘모레노호’는 13일 오후 11시 30분 타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 11월 A매치 첫 경기를 치른다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 한국이 32위, 사우디아라비아가 55위로 차이가 꽤 나지만, 역대 전적은 5승9무5패로 팽팽하다. 부임 후 9∼10월 A매치 4연전에서 일관성 있게 4-4-2 포메이션을 밀어붙인 모레노 감독은 이번에도 4-4-2를 들고나올 가능성이 크다. 공격진에서 가장 창의성 있고 상대 수비의 균열을 낼 수 있는 자원인 이강인을 9∼10월 A매치 4연전에서 오른쪽 측면 미드필더로 기용해 그 재능을 살리지 못했던 모레노 감독이 이번 사우디아라비아전에서는 해법을 들고 나올지 관심을 모은다.

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