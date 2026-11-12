‘강등권’ 맨유, 캐릭 빼고 포체티노 품는다

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 명문 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마이클 캐릭 감독과 결별하고 마우리시오 포체티노 미국 축구대표팀 감독을 새 사령탑으로 선임할 전망이다.



영국 스카이스포츠는 11일(현지시간) 맨유가 포체티노 감독과 차기 사령탑직을 놓고 원칙적인 구두 합의에 도달했다고 보도했다. BBC와 AP도 영입 추진 소식을 전했다. 오마르 베라다 구단 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터는 공동 구단주 짐 랫클리프와 캐릭 감독의 거취를 논의했으며, 캐릭 감독의 경질에 무게를 둔 것으로 알려졌다.

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 명문 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마이클 캐릭 감독과 결별할 예정이다. 오마르 베라다 구단 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터는 공동 구단주 짐 랫클리프와 캐릭 감독의 거취를 논의했으며, 캐릭 감독의 경질에 무게를 둔 것으로 알려졌다.

캐릭 감독의 성적 부진이 배경이다. 지난 1월 후벵 아모링 감독의 경질 이후 지휘봉을 잡은 캐릭 감독은 지난 시즌 맨유를 리그 3위로 이끌어 정식 사령탑에 올랐지만, 올 시즌 정규리그 10경기에서 1승에 그쳤다. 18위 맨유는 최하위 크리스털 팰리스에 승점 1 앞서 있다. 1986∼1987시즌 이후 최악의 시즌 출발이다. BBC는 캐릭 감독이 48시간 안에 경질될 것으로 전망했다.

영국 스카이스포츠는 11일(현지시간) 맨유가 포체티노 감독과 차기 사령탑직을 놓고 원칙적인 구두 합의에 도달했다고 보도했다.

포체티노 감독은 사우샘프턴과 토트넘 홋스퍼, 첼시를 지휘했다. 특히 토트넘에서 손흥민(로스앤젤레스FC)과 해리 케인(바이에른 뮌헨)을 앞세워 팀을 우승 경쟁권으로 끌어올렸고, 2019년 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승에도 진출했다. 2024년 미국 대표팀 사령탑에 오른 뒤 2026 북중미 월드컵 16강을 이끌었다. 다만 잉글랜드 무대에서 주요 대회 우승 트로피를 들어 올리지는 못했다.



계약 문제가 변수다. 포체티노 감독은 3개월 전 미국축구협회와 2030년 월드컵까지 계약을 연장했지만, 750만파운드(약 133억원)의 바이아웃 조항이 있다. 맨유가 이를 지급하면 영입할 수 있다. 맨유는 A매치 휴식기를 마친 뒤 22일 리버풀과 원정 경기를 치른다.

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