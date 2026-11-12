평균구속 162km/h ‘光속구’... 미저로우스키 첫 사이영상

시속 100마일(약 161㎞)이 최고 구속이 아닌 평균 구속인 시대를 열어젖힌 제이컵 미저로우스키(밀워키 브루어스)가 생애 첫 사이영상을 품었다. 올해 포심 패스트볼 평균 구속으로 시속 100.6마일(약 162㎞)을 기록한 그는 메이저리그 데뷔 두 번째 시즌에 내셔널리그 최고의 투수로 우뚝 섰다.



미저로우스키는 12일 발표된 미국야구기자협회(BBWAA)의 2026년 내셔널리그 사이영상 투표에서 기자 30명 전원의 1위 표를 받는 만장일치로 수상자가 됐다. 미저로우스키는 정규시즌 30경기에 선발 등판해 16승5패를 거뒀다.

미국 프로야구 메이저리그에서 시속 100마일(약 161㎞)이 최고 구속이 아닌 평균 구속인 시대를 열어젖힌 밀워키 브루어스의 제이컵 미저로우스키가 생애 첫 사이영상을 품었다.

특히 양대 리그를 통틀어 최다인 탈삼진 252개를 낚고 가장 낮은 평균자책점(1.80)과 피안타율(0.157)을 기록해 1950년 이래 MLB 전체 탈삼진, 평균자책점, 피안타율 1위를 휩쓴 역대 4번째 투수가 됐다.



이닝당 출루허용률(WHIP)은 0.802에 불과했다. 탬파베이 레이스와의 월드시리즈에서 2승 무패, 평균자책점 0.84를 기록하며 밀워키의 창단 첫 우승에도 힘을 보탰다.



무엇보다 미저로우스키가 올해 정규시즌에 던진 시속 100마일 이상 투구수는 1115개에 달한다. 투구 추적이 시작된 2008년 이후 단일 시즌 최다 기록으로, 종전 최고였던 조던 힉스의 2018년 673개를 442개나 넘어섰다. 짧은 이닝에 전력을 쏟는 구원투수가 아닌 선발투수라는 점이 더욱 특별하다. 그의 올 시즌 최고 구속은 시속 105.5마일, 약 169.7㎞에 달했다.



아메리칸리그에서는 캠 슐리틀러(뉴욕 양키스)가 역시 만장일치로 사이영상을 받았다. 그는 올해 리그 평균자책점 1위(1.95), 탈삼진 공동 2위(239개), WHIP 2위(0.92), 최다 투구 이닝 2위(193.2이닝), 다승 공동 4위(14승)에 올라 빼어난 투구를 뽐냈다. 양대 리그 모두 지난해 빅리그에 데뷔한 젊은 선발투수가 최고 투수의 자리를 차지하며 마운드의 세대교체를 알렸다. 양대 리그에서 만장일치 수상자가 나온 것은 역대 3번째다.



올해 신설된 BBWAA 구원투수상 초대 수상자도 결정됐다. 내셔널리그에서는 메이슨 밀러(샌디에이고 파드리스)가 만장일치로 선정됐다. 밀러는 70이닝에서 삼진 129개를 잡아내며 38세이브, 평균자책점 1.67을 기록했다.



아메리칸리그는 루이 바랜드(토론토)가 받았다. 4월 말 마무리 자리를 맡은 바랜드는 37차례 세이브 기회 중 35차례를 성공시켰고, 78이닝에서 평균자책점 1.27과 탈삼진 97개를 남겼다.

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