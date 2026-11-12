AI 육성·탄소감축 병행 딜레마… 언덕 덮은 ‘태양광 승부수’ [심층기획-기후재난, 책임의 역설]

“앙카라 괼바시에 약 3만㎡ 규모의 차세대 데이터센터를 건설하겠습니다. 태양광발전으로 전력을 공급받는 친환경 시설로 조성할 계획입니다.”



튀르키예 국영 위성통신·디지털 인프라 기업 ‘튀르크삿’의 아흐메트 함디 아탈라이 최고경영자(CEO)는 지난해 신규 데이터센터 투자 계획을 발표하며 이같이 말했다. 이 발언에는 인공지능(AI) 산업 육성과 탄소 배출 감축을 동시에 추진해야 하는 튀르키예의 고민이 담겨 있다. 온실가스 감축이 더딘 상황에 AI 데이터센터 확충에 따른 탄소 배출 부담까지 커지자 튀르키예 기업들이 선택한 길은 ‘재생에너지 투자 병행’이었다.

11일 튀르키예 수도 앙카라 남쪽 외곽 괼바시의 완만한 구릉지에 짙푸른 태양광 패널들이 빼곡히 들어서 있다. 햇빛에 반짝이는 패널 뒤로는 수십m 높이의 통신탑들이 줄지어 솟아 있다.

11일(현지시간) 튀르크삿의 구상이 실제 현장에서 어떻게 구현되고 있는지를 확인하기 위해 수도 앙카라 중심부에서 남쪽으로 약 20㎞ 떨어진 괼바시를 찾았다. 도심을 벗어나 완만한 구릉지에 들어서자 언덕 비탈을 따라 짙푸른 태양광 패널들이 빼곡히 펼쳐졌다. 햇빛을 받아 반짝이는 패널 뒤로는 수십m 높이의 통신탑들이 줄지어 솟아 있었다. 튀르크삿이 운영하는 태양광발전 단지다.



이곳에서 생산된 전력의 일부는 데이터센터로 공급된다. 튀르크삿은 2024년부터 태양광발전으로 기존 데이터센터를 비롯한 앙카라 내 사업장들의 전력 수요를 충당하고 있다. 데이터센터와 위성통신 시설 등 국가 핵심 인프라가 밀집한 만큼 보안 경계도 삼엄했다. 총기로 무장한 경비원들이 시설단지 입구를 지키며 외부인의 출입을 철저히 통제했다.



튀르크삿은 괼바시에 30㎿(메가와트)급 데이터센터 하나를 추가로 더 짓고 있다. AI 연산과 공공 데이터 처리를 위한 대형시설로 2028년 가동이 목표다. 새 데이터센터에도 태양광발전으로 생산한 전력을 활용할 예정이다.



◆AI 산업에 승부 건 튀르키예



우리나라와 마찬가지로 튀르키예에서도 데이터센터는 국가 경쟁력을 이끌 핵심 산업인 동시에 전력 수요를 급증시키는 새로운 부담으로 떠오르고 있다.



튀르키예 정부는 AI 산업 육성을 국가 전략으로 추진 중이다. 레제프 타이이프 에르도안 대통령은 지난 6월 ‘2026~2030년 AI 행동계획’을 발표하고, 2030년까지 전국 데이터센터 설비용량을 최소 1GW(기가와트)로 늘리겠다는 목표를 제시했다. 데이터센터와 클라우드, AI 인프라 분야에 최소 100억달러(약 13조원)의 민간 중심 투자를 유치한다는 계획도 내놨다.



정부의 적극적인 육성정책에 힘입어 튀르키예의 데이터센터 투자는 최근 5년간 30% 이상 증가했다.



튀르키예 전력산업협회(TESAB)가 올해 발표한 자료에 따르면 튀르키예 전역에서 운영 중인 데이터센터는 총 81개다. 이스탄불 33개, 수도 앙카라 13개 등 주요 대도시를 중심으로 데이터센터가 집중돼 있다.



데이터센터 산업의 성장에 따른 일자리 창출 기대감도 커지고 있다. AI와 클라우드 인프라 관련 투자가 확대되면서 전문 기술인력에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상된다. 2019년 신설된 앙카라 토브(TOBB) 경제기술대 AI공학과에 재학 중인 1학년생 오누르 센튀르크(20)는 “정부 차원에서 AI와 데이터센터 산업에 대규모 투자가 이뤄지는 만큼 새로운 일자리도 많이 생길 것으로 기대한다”며 “이런 움직임을 매우 긍정적으로 보고 있다”고 말했다.

◆AI 성장의 그늘, 탄소 배출



문제는 데이터센터 확충에 따른 전력 수요와 탄소 배출 증가다. 특히 최근 온실가스 배출량이 오히려 늘어난 튀르키예로서는 AI 산업 급성장에 따른 탄소 배출 부담이 더욱 크게 다가올 수밖에 없다.



튀르키예 전력산업협회에 따르면 2035년 튀르키예 데이터센터의 연간 전력 소비량은 약 5.18TWh(테라와트시)로 추산된다. 이는 튀르키예 국가에너지계획에서 전망한 2035년 전체 전력 수요(510.5TWh)의 1.01% 수준이지만, 데이터센터가 특정 지역에 몰려 있어 국가 전체 전력 수요에서 차지하는 비중은 작더라도 지역 전력망에 상당한 부담을 줄 수 있다는 지적이 꾸준히 나오고 있다.



그에 따른 탄소 배출 부담은 만만치 않다. 튀르키예 정부가 발표한 2025년 전력 사용에 따른 온실가스 배출계수는 1㎿h(메가와트시)당 0.436t이다. 이를 2035년 데이터센터 전력 소비 전망치에 적용하면 연간 약 226만t의 온실가스가 간접적으로 배출되는 것으로 계산된다. 휘발유 승용차 약 53만대가 1년 동안 배출하는 온실가스량과 맞먹는 규모다.



이스탄불공과대 정보학연구소의 함자 살리흐 에르덴 부교수는 “전력 수요가 재생에너지 투자보다 빠르게 늘거나 특정 지역에 집중되면 부족한 전력을 화석연료로 충당할 수밖에 없다. 실제 일부 선진국에서 나타나고 있는 현상”이라고 지적했다. 에르덴 부교수는 재생에너지 설비를 늘리더라도 기존 화석연료 발전의 비중이 빠르게 줄지 않으면 데이터센터의 전력 소비 증가가 고스란히 탄소 배출 확대로 이어질 수 있다고 강조했다.



튀르키예는 온실가스 감축에 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다. 튀르키예 통계청에 따르면 2024년 온실가스 배출량은 5억8450만t으로 전년보다 오히려 5.3% 증가했다. 튀르키예 데이터센터 관련 기업들에 재생에너지 투자가 사실상 필수 선택지가 되고 있는 이유이기도 하다.



최근 튀르크삿뿐 아니라 튀르키예 대표 통신기업인 투르크셀도 구글 클라우드와 손잡고 앙카라에 하이퍼스케일 데이터센터 3곳을 건설하는 과정에 약 2억4000만달러(약 3195억원) 규모의 재생에너지 투자를 추진하겠다고 밝혔다. 이미 약 100㎿의 태양광·풍력발전 설비를 가동 중인데, 이를 300㎿까지 확대하겠다는 것이다.



괵한 칼렘 투르크셀 산업파트너 총괄은 “데이터센터를 비롯한 통신 인프라 전반에서 전력 소비가 늘어나고 있는 만큼 태양광 등 재생에너지 투자가 매우 중요하다. 에너지 비용을 안정적으로 관리하는 데 도움이 된다”며 “기후변화 대응을 위한 국제적 합의에 부응하고 지속 가능성을 높일 수 있다는 점도 재생에너지 투자를 확대하는 이유”라고 덧붙였다.



AI 산업 확대에 따른 탄소 배출 문제는 튀르키예만의 고민은 아니다.



우리나라를 비롯해 세계 각국이 데이터센터 확충에 속도를 내면서 전력 수요 증가와 탄소중립 목표 사이의 충돌이 새로운 과제로 떠오르고 있다. 특히 탄소 배출에 따른 기후위기 피해는 국경을 가리지 않는 만큼 재생에너지 확대와 전력망 확충 등 ‘청정 AI’ 전환을 위한 국제적 협력이 필요하다는 지적이 나온다.



이스탄불공과대 소속 젱크 안디치 박사는 “중요한 것은 AI 데이터센터의 전력 소비가 늘어난다는 사실 자체보다 그 수요를 어떤 에너지원으로 충당하느냐”라며 “신규 데이터센터에 에너지 효율 기준을 마련하고 재생에너지 사용을 장려하는 한편 일정 규모 이상의 시설에는 에너지저장장치(ESS) 용량 확보를 의무화하는 방안을 검토해야 한다”고 강조했다.

※ 이 지면의 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다

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