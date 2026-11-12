기후위기 외치면서 석유 증산 자랑… 의장국의 이중 행보 [심층기획-김은재 기자의 COP31 리포트]

“파리협정에서 정한 목표에 도달하지 못하는 매 순간, 우리가 직면한 위험과 비용은 커지고 있다.”(11일 정상회의 개막연설 중)



“가바르(Gabar)산에서 기쁜 소식이 계속 들려오고 있다. 지역 내 신규 유전 2곳에서 석유를 더 발견했다.”(9일 ‘엑스’ 게시글 중)

레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령. 로이터연합뉴스

이는 모두 유엔기후변화협약(UNFCCC) 제31차 당사국총회(COP31) 개최국인 튀르키예의 레제프 타이이프 에르도안 대통령이 이틀 간격을 두고 한 언급이다. 튀르키예 남동부 시르나크주 산악지대 내 신규 유전 발견 발표가 이뤄진 건 COP31 개막일이었다. 총회 의장국 정상이 회의장 안에선 파리협정 이행을 촉구하고, 회의장 밖에선 석유 증산을 알린 것이다.



COP31 사흘째인 11일(현지시간) 시작된 정상회의는 이런 의장국의 엇갈린 메시지 속에서 막을 올렸다. 다만 ‘정상회의’라는 이름에 걸맞지 않게 상당수 주요국 정상은 이날 회의에 모습을 드러내지 않았다.



에르도안 대통령은 정상회의 개막연설에서 그동안 기후변화 대응에서 중요한 결정이 내려졌지만 이행은 같은 성과를 내지 못했다고 했다. 이번 총회를 ‘이행 COP’로 만들겠다고 했다. 역사적으로 탄소예산을 소진한 선진국이 감축과 재원 마련에 더 큰 책임을 져야 한다고 강조했다. 자국 발전설비 중 재생에너지 비중이 60%를 넘었다고 소개하기도 했다.



그러나 이틀 전 사회관계망서비스(SNS)에서 내놓은 발표의 무게중심은 석유였다.



에르도안 대통령은 신규 유전 2곳에 대해 “지난 10월부터 생산이 시작됐다”며 “1차 평가 결과 두 유전의 원시부존량(지하 지층에 원래 매장돼 있는 석유 총량) 잠재력은 1억3500만배럴이다. 가바르 유전 개발과 신규 유정 가동으로 지역 일일 생산량이 30% 늘어난다”고 밝혔다. 내년 하반기에는 약 230개 유정으로 지역 일일 생산량이 10만배럴을 넘어서게 된다고 했다. 그는 “하루 12만배럴 생산은 현재 가치로 연 44억달러(약 5조9000억원)의 경제 기여에 해당한다”며 “국가와 국민에 축복이 되길 바란다”고 했다.



튀르키예는 2022년 가바르산에서 순매장량 1억5000만배럴 규모 유전 발견을 발표한 뒤 개발을 확대해 왔다. 최근 튀르키예 에너지천연자원부는 2040년까지 하루 석유 수요를 30% 줄이고 전기화에 5000억달러(약 666조8000억달러)를 투자하겠다고 밝혔다.



화석연료 전환은 이번 총회의 핵심 쟁점이지만 공식 협상 의제엔 오르지 못했다. 독일 환경단체는 COP31 총회 개막일에 튀르키예 국영석유공사(TPAO) 탐사 예산이 5년 새 두 배로 늘었다고 비판하는 보고서를 내기도 했다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 정상회의 연설에서 “정상들, 특히 선진국 정상들은 1.5도 목표를 지키겠다고 하면서 화석연료 생산을 계속 늘려선 안 된다”고 주장했다.



이날 정상회의에는 유엔 집계 기준으로 정상 91명이 참석했다. UNFCCC 당사국인 국가 197곳의 절반에 못 미치는 수준이다.



당장 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오지 않았다. 미국은 2년 연속 정부 대표단도 보내지 않았고, 중국은 한정 국가부주석이 대신 참석했다. 미·중과 함께 세계 3대 배출국인 인도 정상 또한 불참했다. G7(주요 7개국) 정상 중 연설 일정이 잡힌 건 앤디 버넘 영국 총리뿐이다. G20(주요 20개국)에 속하는 브라질의 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령도 참석했다. 이재명 대통령은 불참했다.



가디언은 G7국가 정상 중 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 프리드리히 메르츠 독일 총리가 안탈리아 대신 인공지능(AI) 관련 회의 참석차 아일랜드로 향했다고 보도했다. 프랑스 정부는 11일이 1차 세계대전 휴전기념일이고 마크롱 대통령이 아일랜드에서 열리는 유럽연합(EU) 정상회의에 참석한다고 설명했다. 아일랜드 더블린에선 13일 EU 비공식 정상회의가 열린다. EU 정상들이 처음으로 AI를 주제로 전략 논의를 하는 자리다.

※ 이 지면의 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다

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