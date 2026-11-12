[설왕설래] 귀신 훈육

할아버지와 할머니 눈에 손주는 예쁘기만 하다. 떼를 쓰거나 잘못을 해도 타이르기보다 웃어넘긴다. 자식 눈치가 보여서도 그렇고, 양육의 고단함을 직접 감당하지 않기 때문일 게다. 아이를 키우는 부모 처지는 다르다. 영유아를 돌보는 일은 고된 노동에 가깝다. 한 명도 벅찬데 둘 이상이면 수고로움은 배가 된다. 아이들이 어지럽힌 자리는 치워도 끝이 없고, 잠투정이라도 심하면 밤새 업고 달래야 한다. 마트에서는 장난감을 사 달라고 울고, 식당에서는 뛰어다니며 말을 듣지 않는다.



그렇다고 가르쳐야 할 순간을 놓쳐서는 안 된다. 드러눕는 아이에게 결국 장난감을 사주면 ‘울고 떼쓰면 원하는 것을 얻을 수 있다’고 배운다. 식당에서 뛰어다녀도 제지하지 않으면 공공장소에서 지켜야 할 예절을 익히기 어렵다. 어린이집과 유치원에서 친구의 장난감을 빼앗아도 대수롭지 않게 넘기면 남의 것을 함부로 가져가서는 안 된다는 기본 규범을 배우지 못한다. 내 자식이 최고라며 잘못을 무조건 감싸거나, 당장의 갈등을 피하려고 훈육을 미루면 언젠가 더 큰 대가를 치르게 된다.



과거에는 훈육의 방식이 지금보다 엄격했다. 서당에서는 훈장이 회초리를 들었고, 가정에서도 잘못을 저지르면 종아리를 맞는 일이 드물지 않았다. ‘사랑의 매’라는 말이 통용됐고, 학교에도 호랑이 선생님이 있었다. 잘못을 꾸짖고 규율을 가르치는 일을 당연하게 여겼다. 시대가 바뀌면서 교육 방식은 아동의 인권과 정서적 보호를 중시하는 쪽으로 옮겨갔다. 훈육 방식이 달라졌다고 해서 부모가 자녀를 가르쳐야 할 책임까지 사라진 것은 아니다.



최근 한국민속촌의 어린이 대상 ‘귀신 훈육’ 프로그램이 아동학대 논란에 휩싸였다. 귀신 분장을 한 배우가 아이들에게 “말을 듣지 않으면 잡아가겠다”고 겁을 주며 생활 습관을 바로잡도록 유도하는 방식이다. 부모가 신청하고 동의한 체험이지만, 과도한 공포심을 유발하는 행위가 정서적 학대에 해당할 수 있다는 지적이 나오면서 경찰 수사로 번졌다. 훈육의 목적은 아이를 겁주거나 복종시키는 데 있지 않다. 스스로 잘못을 깨닫고 옳고 그름을 판단하도록 돕는 데 있다. 가르침이 사라진 자리를 방임이나 공포가 대신해서는 안 된다. 처음부터 능숙한 부모는 없다.

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