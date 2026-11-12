[세계와우리] 무인함정 시대, 해군은 이상 없나

청해부대가 무인함정을 싣고 해외로 나간다. 미국의 기여 요구 속에 정부는 청해부대 파견 연장안에 P-8A 해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 무인수상정·무인잠수정 등 소해전력을 추가했다. 활동 범위를 오만 남방 외해까지 넓혀 기뢰 위협에도 대비한다. 무인 소해전력의 해외파병은 해군 무인화의 첫걸음이다. 그러나 장비 대부분이 전력화를 앞둔 초기 단계여서 운용 경험조차 부족하다. 출발부터 준비의 한계가 드러난 셈이다.



해양에서 거대한 군함을 무력화하려면 더 강력한 군함이 필요할까? 러시아·우크라이나 전쟁은 기존 상식을 뒤집었다. 2024년 흑해에서 우크라이나의 작은 무인수상정들이 러시아 군함을 격침했다. 러시아 해군은 기관포로 맞섰지만 막지 못했고, 흑해함대는 주요 함정들을 안전한 항구로 옮겼다. 전투함도 없는 우크라이나가 해군 강국 러시아를 위협했다.

양욱 아산정책연구원 연구위원

주역은 ‘마구라’와 ‘시 베이비’ 같은 저가 무인함정이었다. 우크라이나는 바다를 장악하지 못했지만 러시아 함대의 활동을 제한하는 ‘해양거부’에 성공했다. 자폭 함정이었던 마구라는 미사일을 탑재한 방공형으로 진화했다. 실전 경험을 바탕으로 민간 기술을 적용하며 정찰 정보와 위성통신을 결합한 결과다. 무기보다 싸우는 방식이 달라진 것이다.



한국도 남의 일이 아니다. 북한은 러시아 파병을 통해 드론 운용 경험을 쌓고 있으며 기술 지원을 받을 가능성도 커졌다. 중국도 대형 무인수상정과 기뢰 부설용 무인잠수정을 공개했다. 무인함정 위협의 해상 확산에 대비해야 한다.



해군도 유인함정과 무인수상정·무인잠수정·무인기를 결합하는 ‘네이비 시 고스트’를 추진하고 있다. ‘해검’과 ‘해령’ 등 국내 기술도 발전하고 있지만 전투용 무인함정은 여전히 시험·실증 단계다. 이번에 파견되는 소해장비 역시 시제품에 가까운 초기 전력화 단계다. 한 번 파병했다고 실전 능력이 갖춰지지는 않는다.



문제는 기술보다 전력화다. 여러 무인정을 동시에 통제하고 유인함정과 정보를 공유하며 손실을 신속히 보충하지 못하면 첨단 장비도 전투력이 되지 못한다. 무인화가 인력난의 만능 해법도 아니다. 승조원 대신 원격 운용·정비·데이터 분석 인력이 필요하다. 같은 인력과 예산으로 얼마나 넓은 바다를 오래 지키느냐가 성과의 기준이다.



전력건설의 우선순위도 돌아봐야 한다. 해군은 핵추진잠수함과 대형 유·무인전력모함을 추진하고 있다. 핵잠수함보다 무인잠수정이 더욱 오랜 기간 정확히 북한 잠수함을 감시할 수 있지 않을까? 어떻게 운용하고 지휘통제를 할지 검증하지 않고 모함부터 확보하는 것이 합리적일까? 무엇을 건조할 것인가보다 어떻게 싸울 것인가가 먼저다.



해법은 대형함을 포기하는 것이 아니라 전력구조를 바꾸는 것이다. 고성능 전력과 저가 소모성 무인정을 결합하는 ‘하이-로 믹스’가 필요하다. 대잠전과 장시간 감시에는 고성능 전력을, 위험 해역 정찰과 기만에는 저가 무인정을 투입해야 한다. 무인함정은 몇 척을 가졌나보다, 얼마나 빨리 싸우고 잃은 전력을 다시 채울 수 있나가 중요하다.



획득 방식도 바꿔야 한다. 소량을 먼저 배치해 통신 교란과 악천후 속에서 시험하고 신속히 개량·양산해야 한다. 조선 역량에 인공지능(AI)과 소프트웨어를 결합하고 전시에 생산·수리할 민간 산업기반도 갖춰야 한다. 무인함정은 정찰위성·항공기·유인함정과 결합해 ‘해양 킬웹’을 구축하고, 수적 우위에 더해 자율적으로 교전하면서 해전의 주도권을 확보하는 핵심 전력이 돼야 한다.



400여년 전 거북선이 전장의 판도를 뒤집고 승리한 것은 배가 강해서만이 아니라, 그 배로 싸우는 방식이 달랐기 때문이다. 해군 무인화의 본질은 함정의 무인화가 아니라, 해전의 혁신에 있다. 미래의 거북선이 될 무인함정, 이제는 만드는 것만큼 싸우는 방법을 준비할 때다.

양욱 아산정책연구원 연구위원

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