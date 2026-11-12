9월 이후 强달러 보다 더 센 원화

최근 한 달여 동안 원화가 선진국 통화 중 미 달러화 대비 가치 상승폭이 가장 큰 것으로 집계됐다. 최근 달러 가치가 19개월 만에 최고 수준으로 올랐지만, 원·달러 환율은 수출 기업의 네고(달러 매도) 물량 등으로 내림세를 이어가고 있다.



한국은행이 12일 발표한 ‘10월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 지난 9월말 1352.8원이던 원·달러 환율은 지난 10일 15.3원 내린 1337.5원을 기록했다. 이 기간 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스가 101.5에서 102.2로 0.8% 상승했음에도 원화 가치는 오히려 1.1% 올랐다. 통상 달러가 강세면 원화 가치는 하락한다.

원/엔 환율이 100엔당 830원대 초반까지 떨어진 12일 서울 중구 명동의 한 환전소에 환율 시세가 표시돼 있다. 뉴스1

같은 기간 일본 엔화는 금리 인상 기대 약화로 0.8% 하락했고, 유로는 프랑스 정세 불안 등으로 1.4% 내렸다. 영국 파운드화는 0.6% 오르는 데 그쳐 주요 선진국 통화 중 원화의 가치 상승폭이 가장 컸다. 신흥국 통화로 범위를 넓히면 인도 루피(2.3%)에 이어 원화의 절상률이 가장 높았다.



11일(현지시간) 달러 가치는 19개월 만에 최고 수준으로 올라섰지만 원화 강세는 꺾이지 않고 있다. 이날 달러인덱스는 전날보다 0.6% 오른 102.84로 마감해 지난해 4월9일(102.90) 이후 가장 높았다. 미국 물가가 예상보다 가파르게 오르면서 12월 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상 전망이 커진 영향이다.



그럼에도 12일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 기존 주간거래 종가(오후 3시30분) 기준 전날보다 2.9원 내린 1330.7원을 기록했다. 이날 환율은 오후 한때 1327.8원까지 내려갔다.

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