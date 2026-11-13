[이코노 브리핑] 토스뱅크, 17종 투자 ‘펀드 서비스’ 출시 외

토스뱅크, 17종 투자 ‘펀드 서비스’ 출시

토스뱅크는 투자 대상을 쉽게 이해할 수 있는 상품명과 통장 이자 자동 투자 기능을 갖춘 ‘펀드 서비스’를 출시했다고 12일 밝혔다. 상품은 국내외 주식·채권·혼합형과 금, 머니마켓펀드(MMF) 등 총 17종이 있으며 1000원부터 투자할 수 있다. 투자 방법은 ‘한 번 구매하기’, ‘꾸준히 모으기’, ‘이자 펀드로 모으기’ 세 가지로 고객이 투자할 금액과 주기를 직접 정하거나 통장에서 받은 이자를 활용할 수 있다.

삼성생명 3분기 영업이익 9377억원

삼성생명은 12일 연결 기준 올해 3분기 영업이익 9377억원으로 지난해 동기보다 14.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 8조6710억원으로 15.8% 증가했으며 순이익도 8239억원으로 8.3% 늘었다. 보험서비스손익이 전년 동기 대비 2배 이상 개선된 점이 호실적을 이끌었다. 3분기 지배주주 지분 누적 순이익은 2조6859억원으로 전년 동기 대비 26.9% 증가했다.

현대캐피탈, GV90 금융프로그램 선봬

현대캐피탈이 새로 출시된 ‘제네시스 GV90’에 최적화된 리스·렌트 금융 프로그램인 ‘제네시스 파이낸스 THE 90’을 선보인다고 12일 밝혔다. 기존 ‘제네시스 파이낸스’에 차량의 생애주기에 따라 6가지 프리미엄 케어 서비스를 결합했다. 차량 계약 시 차량가 3.6%와 임대료를 할인해주고, 배터리 관리 프로그램 ‘배터리 라이프 케어 2.0(배터리코치+)’에 가입하면 월 5만원 상당의 추가 할인도 있다.

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