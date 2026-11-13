가전 기업 LG?… “따스한 ‘가정’ 기업으로 느껴져요”

“저녁 메뉴만큼은 제가 꼭 고르고 싶어요.”

남자친구의 단호한 선언에 맞은편 예비신부의 입술이 삐죽 나왔다. “그럼 내가 먹고 싶은 게 있는 날에는 어떡하냐”는 볼멘소리가 돌아오자 두 사람을 지켜보던 상담사가 웃으며 해법을 내놨다. “한 달에 사흘은 ‘함께 결정하는 날’로 정해두고, 그날만큼은 머리를 맞대보는 건 어떨까요?” 예비부부는 “그 정도면 타협할 만하다”며 웃었다.

LG그룹이 지난 7~8일 개최한 ‘스마일 클래스’ 행사에 참여한 예비부부가 환하게 웃고 있다. LG 제공

지난 8일 서울 영등포구 LG전자 복합문화공간 ‘그라운드 220’에선 한 예비부부가 결혼 후 생활 방식을 놓고 상담사와 의견을 나누고 있었다. 이날 행사장은 LG그룹이 주최한 ‘스마일 클래스’에 참석한 예비부부들로 북적였다. LG는 7일부터 이틀간 예비부부 100쌍을 초청해 대화법, 가사 분담, 인테리어, 재무설계 등 4개 분야의 무료 컨설팅을 제공했다. 행사에 참석한 예비부부들은 ‘LG 브랜드가 더욱 친숙해졌다’, ‘LG가 가전기업인 줄 알았는데, 지금 보니 가정(Family) 기업처럼 느껴진다’고 소감을 남겼다.

12일 LG그룹에 따르면 회사는 지난 9월 말부터 전개하고 있는 캠페인 ‘스마일 프로젝트’를 알리기 위해 각종 행사를 열고 있다. 스마일 프로젝트는 LG를 상징하는 구호로도 불렸던 ‘사랑해요 LG’를 잇는 새로운 브랜드 홍보 전략이다. LG는 일상 속 작은 미소를 통해 소비자들과 친밀감을 높이겠다는 취지로 다양한 참여형 프로그램을 마련하고 있다. 예비부부를 대상으로 열린 스마일 클래스도 그중 하나로, 결혼을 앞둔 이들의 막연한 부담을 덜어주자는 의미에서 기획됐다. 앞서 LG는 9월 말부터 지난달 18일까지 일상 속 미소를 담은 사진 공모전 ‘스마일 모먼트’를 진행한 바 있다.

LG는 이번 캠페인을 단발성 이벤트가 아닌 장기 프로젝트로 끌고 갈 계획이다. 첫 스마일 클래스의 참가자 후기를 반영해 참가 대상과 규모 확대도 검토하고 있다. LG 관계자는 “앞으로도 인생의 새로운 출발선에 선 이들이 미소로 내일을 맞이할 수 있도록 의미 있는 활동을 이어가겠다”고 밝혔다. 한때 ‘사랑해요 LG’가 하나의 문구로 그룹의 얼굴이 됐던 것처럼, ‘스마일’을 LG를 떠올리게 하는 상징으로 키우겠다는 구상이다.

LG가 제품 광고와 별개로 그룹 이미지 관리에 공을 들이는 것은 소비자들이 LG라는 이름에 갖는 호감이 계열사 제품의 경쟁력으로 이어지기 때문이다. LG는 하나의 이름을 대부분의 계열사가 함께 쓰는 이른바 ‘브랜디드 하우스’ 구조로 운영된다. 그만큼 소비자가 LG라는 이름에 갖는 인상이 전자, 통신, 생활건강 등 여러 계열사 제품에 대한 평가로 이어진다. 그룹 브랜드에 대한 호감이 개별 제품의 신뢰도를 높이는 이른바 ‘후광효과’다. 특히 새로운 제품이나 사업을 선보일 때도 이미 쌓아둔 브랜드 이미지가 소비자의 선택을 이끄는 힘이 된다.

이처럼 그룹 브랜드가 계열사 전반에 영향을 미치는 만큼 LG라는 이름 자체의 가치를 높이기 위한 투자도 중요하다. 특히 이번 프로젝트를 주도하는 ㈜LG는 계열사로부터 상표권 사용료를 받는 지주회사인 만큼 그룹 브랜드의 가치를 높이는 것에 힘쓰고 있다.

제품 경쟁의 양상이 달라진 것도 그룹 브랜딩이 중요해진 배경으로 꼽힌다. 기술 격차가 줄고 제품 성능이 상향 평준화될수록, 소비자가 최종적으로 지갑을 여는 기준은 ‘어떤 브랜드에 더 정이 가느냐’로 옮겨간다. 기능으로 차별화하기 어려운 시장에서 친근함과 신뢰는 경쟁사가 쉽게 따라 할 수 없는 자산이 된다.

실제로 과거 캠페인인 ‘사랑해요 LG’의 경우 홍보 효과가 단순히 인지도 상승으로 그치지 않았다. 캠페인이 쌓은 친근하고 따뜻한 이미지는 추후 LG 브랜드 정체성의 핵심이 됐다는 평가를 받았다. 브랜드 캠페인 흥행에 힘입어 LG는 2008년 고객이 LG에 대해 갖고 있던 친근감과 따뜻함을 사랑이라는 일관된 이미지로 통일하고, 디자인·연구개발·생산·마케팅 등 모든 경영활동을 이에 기반해 하겠다고 밝히기도 했다. 광고 문구 하나가 경영 원칙으로까지 확장된 셈이다. 재계 관계자는 “LG는 과거 기업 홍보 활동을 통해 친근하고 편안한 기업이라는 인상을 대중에게 성공적으로 심어준 바 있다”며 “물건을 고를 때 기업에 대한 평판까지 따지는 고객이 늘어나는 흐름에 맞춰 다시 한번 기업 호감도를 끌어올리려는 전략으로 보인다”고 설명했다.

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