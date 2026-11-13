7월 규제 이후 풍선효과… 경기 12곳 집값 ‘선’ 넘었다

정부가 지난 7월 경기 화성 동탄구와 용인 기흥구, 구리시를 추가 규제지역으로 지정한 이후 인접 비규제지역의 아파트값이 가파르게 오르고 있다. 수원 권선구 등 경기 비규제지역 12곳의 집값 상승률이 규제지역 지정 기준을 넘어서면서 정부가 추가 규제에 나설지 주목된다.

서울 강북구 북서울꿈의숲 전망대에서 바라본 아파트 단지 모습. 뉴시스

12일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 경기 비규제지역 29개 시·구 중 12곳의 지난 8∼10월 아파트값 상승률이 조정대상지역 지정 가격 기준인 0.95%를 넘어섰다. 조정대상지역은 최근 3개월 주택가격 상승률이 해당 시·도 소비자물가 상승률의 1.3배를 넘어야 한다. 같은 기간 경기 소비자물가 상승률(0.73%)을 적용하면 기준선은 0.95%다. 물가 상승률의 1.5배인 1.10%를 넘으며 투기과열지구 지정 가격 기준을 충족한 지역도 10곳에 달했다.



이 중 상승세가 가장 가팔랐던 곳은 수원 권선구로 지난 3개월간 5.53% 올랐고 군포시(5.45%), 화성 병점구(5.05%), 부천 원미구(4.14%)가 뒤를 이었다. 광주시(2.52%), 남양주시(2.51%), 안양 만안구(2.44%) 등도 2% 넘게 상승했다.



경기 비규제지역의 집값 상승세는 정부 규제를 피해 상대적으로 대출받기 쉬운 지역으로 매수세가 이동하는 ‘풍선효과’의 영향으로 분석된다.



서울에서도 성북구 등 상대적으로 저렴한 지역에서 매수세가 이어지고 있다. 올해 들어 서울 25개 자치구 중 매매가 상승률이 가장 높은 지역은 지난 9일 기준 성북(16.15%)이었고 노원(15.33%), 도봉(12.41%), 강북(12.09%), 금천(11.03%) 등이 뒤를 이었다. 고가 주택에 대한 대출 한도 축소와 금리 부담으로 자금 조달이 가능한 15억원 이하 아파트에 수요가 몰리는 것으로 풀이된다.

전셋값이 오르고 매물마저 줄어드는 등 임대차 시장의 불안도 중저가 주택 매수세를 부추기는 요인이다. 국토교통부 실거래가시스템의 전월세 거래 신고 자료에 따르면 올해 서울 아파트 전월세 계약 중 신규 및 갱신 여부가 확인된 18만6724건의 46.5%(8만6877건)가 갱신계약이었다. 지난 한 해 전월세 갱신계약 비중(41.3%)보다 5%포인트 이상 높아졌다. 전월세 계약 2건 중 약 1건이 기존 집주인과의 재계약으로, 높은 주거비 부담과 매물 부족에 이사를 포기하고 계약을 연장하는 임차인이 많아진 것으로 풀이된다. 시장에선 치솟는 전셋값에 부담을 느낀 무주택자들이 서울 외곽과 경기 비규제지역 주택 매수에 눈을 돌리는 것으로 본다.



남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “전월세 매물 부족이 장기화하면서 주거비 부담이 커진 실수요자들이 상대적으로 가격이 저렴한 경기 비규제지역으로 이동하고 있다”며 “이들 지역은 대출 접근성도 상대적으로 좋아 6억원 안팎의 중저가 아파트를 중심으로 매수세가 이어지고 있다”고 말했다.



한편 홍지선 국토교통부 장관은 이날 국회 국토교통위원회 전체회의에서 “서울 강남 3구는 이미 하락세가 이어지고 있고 서울 외곽은 상승폭이 둔화하고 있다”며 “매물이 쌓이고 거래가 감소하는 상황은 주택가격 하락기에 접어들 수도 있다는 신호”라고 했다.

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