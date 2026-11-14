기술과 권력의 재편… 개인의 일상은 어떻게 바뀔까

끝없는 탐험/ 김보미·유민영·이인숙·임수정·윤희웅/ 플랫폼9와3/4/ 2만2000원

전략 컨설팅 회사 플랫폼9와3/4이 2020년부터 해마다 내온 ‘전망’ 시리즈의 7호 보고서다. 2026년을 돌아보고 2027년을 내다보며 기술과 권력의 재편이 개인의 일상을 어떻게 바꾸는지 묻는다.



테크·정치·지정학·기후·인구 등 복합위기를 다뤄온 전략 컨설팅 회사가 선정한 내년 화두는 기술패권주의·전쟁부 전략자본국·인간전용구역·IP 리더십·왝 더 독 커뮤니케이션·팀 BTS·폴리마켓 패러다임·자산 중심 격차 사회·슈퍼 휴먼·맥싱이다.

김보미·유민영·이인숙·임수정·윤희웅/ 플랫폼9와3/4/ 2만2000원

첫머리에 놓인 기술패권주의는 인공지능(AI)을 둘러싼 권력의 이동을 짚는다. 인간의 권한을 위임받아 실행하는 에이전트로 진화한 AI는 더 많은 칩과 전력 및 자본을 요구한다. 빅테크(거대기술기업)는 자본시장을 움직이고 국가와 사용 규칙을 협상한다. 패권 경쟁은 칩·광물·데이터·공급망으로 번지고 기업은 도시를 세우고 규칙을 만드는 ‘테크 영주’로 부상한다는 진단이다. 국가와 기업은 협력과 견제를 오가며 서로를 이용한다. 어느 한쪽이 일방적으로 지배하는 구조로 설명하기 어려운 다층적 의존 관계가 생겨난다.



저자들은 AI가 AI를 연구하고 훈련하는 순환 속에서 초지능의 시대가 다가온다고 전망한다. 인간이 목표를 정하고 AI에 실행을 맡기되 선택권과 데이터 통제권을 지키라는 조언이 뒤따른다.



그 반작용이 ‘인간전용구역’이다. 효율의 대가로 생각을 외주화한 사람들은 압도적 정보를 앞세운 AI의 ‘초설득’ 앞에서 판단을 내려놓는 ‘인지적 항복’에 이르렀다. 2027년엔 말투까지 ‘AI체’를 닮아 가면서 언어가 균질해지고 사유의 폭도 좁아질 것이라고 경고한다.



처방은 자연보호구역처럼 AI가 대신할 수 있는 일이라도 사람의 몫으로 일부러 남겨 두자는 것이다. 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 지난 8월 에세이에서 앞세운 개념이다. 저자들은 여기에 AI의 판단을 의도적으로 의심하는 ‘리얼리티 체크’와 다음 질문을 여는 호기심을 보탠다. ‘호기심의 서재’를 만들라는 권고다.



또 다른 화두인 ‘자산 중심 격차 사회’는 청년의 출발선이 첫 직장보다 집안의 자산에 좌우된다고 진단한다. 출생연도보다 자산의 궤적이 구매력과 정치 성향을 가르고 결혼은 소득과 양가 지원을 합치는 자산 동맹이 된다.



길어진 수명은 자산 관리의 필요성을 키우면서 부의 세대 이전도 늦춘다. 은퇴하지 않는 세대와 사회 초년부터 은퇴를 설계하는 청년이 함께 자산 수명을 늘리려는 시대다. 저자들이 강조하는 ‘기회 자산’은 앞으로 자산을 형성할 기회와 그 기회에 대한 접근권이다.



‘슈퍼 휴먼’은 여기서 한 발 더 나아간다. 자산이 건강을 사고 늘어난 건강 수명만큼 더 오래 일하고 투자하면 자산 격차는 시간 격차로 번진다. 같은 사회에서 누리는 삶의 길이와 가능성까지 달라진다는 경고다.

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