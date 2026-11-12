이하느리, 제네바 콩쿠르 작곡 부문 우승

올해 스무살 작곡가 이하느리(사진)가 제80회 제네바 국제음악 콩쿠르 작곡 부문에서 우승하고 특별상 6개를 석권했다. 이하느리는 11일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 대회 결선에서 스위스 로망드 오케스트라가 연주한 자신의 작품 ‘스터프 #1’로 작곡 부문 1위에 올랐다.



이하느리는 또 관객상, 청소년 관객상, 학생상, 니카티 디 루즈상, 바젤 신포니에타상, 프리뫼르 뮤지칼상 등 특별상 6개 부문을 모두 차지했다. 이하느리는 “제네바 콩쿠르가 특별한 이유 중 하나는 작곡가에게 협력적인 환경에서 자신의 작품을 발전시킬 기회를 제공한다는 점”이라며 “1위를 하게 되어 매우 큰 영광이며, 저를 인정해주신 진은숙 심사위원장님과 심사위원단에 깊이 감사드린다”고 소감을 전했다.



심사위원장을 맡은 진은숙은 “이하느리의 작품 ‘스터프 #1’은 미래의 음악을 대표한다고 느꼈다. 기술적으로 뛰어나고 매우 아름다우며 어떤 콘서트 프로그램에도 색채를 더할 수 있는 역량을 갖췄다”며 “아직 매우 어리지만 이미 놀라운 재능과 엄청난 잠재력을 보여주고 있다”고 평가했다.



한국예술종합학교에 재학 중인 이하느리는 10살에 예술의전당 영재 아카데미를 다니며 작곡을 배웠고, 13살에 예원학교에 입학했다. 2024년 버르토크 국제 작곡 콩쿠르에서 우승하며 이름을 알린 그의 작품은 독일 비텐 신실내악 축제, 스위스 베르비에 페스티벌, 대구국제현대음악제 등에서 연주됐다. 올해 8월에는 세종문화회관 컨템퍼러리 시즌 싱크 넥스트 26에서 ‘그렇게 바람이 불었고 나는 두 형을 먹었다’라는 음악극도 선보였다.



제네바 콩쿠르는 1939년 시작한 세계적인 권위의 음악 경연대회다. 작곡 부문은 2년에 한 번씩 고정적으로 열리며, 피아노·클라리넷·플루트·첼로·비올라·현악사중주· 타악기 등의 부문이 매년 번갈아 열린다. 한국인 작곡 부문 우승자로는 조광호(2013년), 최재혁(2017년), 손현준(2019년), 김신(2022년), 유상민(2024년)이 있다.

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