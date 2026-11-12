서사의 틀 깨고 화폭 가득 담은 상상력

잠자리 날개를 단 고양이, 새를 닮은 꽃, 진짜 원숭이와 원숭이 인형이 한 화면에 뒤섞여 있다. 구름처럼 피어오른 형상 사이로 현실에는 존재하지 않는 기묘한 생명체들이 모습을 드러낸다. 모든 형상을 떠받치듯 화면 아래에는 사람의 탈을 쓴 정체 모를 존재가 자리하고 있다. 서구 고전회화의 정교한 기법으로 초현실적인 세계를 그려온 박민준(55)의 회화 ‘상상’(2025·사진)이다.



“머릿속에 떠오르는 상상이 터져 나오는 느낌을 표현하고 싶었어요.” 개인전 ‘이마지나티오(IMAGINATIO)’ 개막을 하루 앞둔 지난 10일 서울 종로구 갤러리현대에서 만난 박 작가는 이 그림을 완성한 뒤 전시 제목을 정했다고 했다. 전시 제목은 ‘상상’을 뜻하는 라틴어다. 2022년 개인전에서 자신이 쓴 소설 속 세계와 현실·환상이 뒤섞인 장면들을 선보였다면, 이번에는 특정한 서사의 틀에서 벗어나 ‘상상’ 자체를 전면에 내세웠다.



그의 상상력에는 시대와 문화의 경계가 없다. 아랍의 ‘천일야화’와 중국의 고대 신화집 ‘산해경’, 쥘 베른의 소설 ‘해저 2만리’, 영화 ‘메트로폴리스’와 ‘스타워즈’까지 동서고금의 이야기들이 화폭에 뒤섞인다. 박 작가는 “영화나 소설을 보며 상상했던 소재들을 하나씩 선택해 변형했다”고 설명했다. 전시장에는 작품의 영감이 된 소설과 영화, 만화의 제목과 발표 연도가 참고문헌처럼 적혀 있다.



상상 속 존재들은 평면 밖으로도 나왔다. 1층에 설치된 샹들리에 조각 ‘데리다의 카루셀’에는 사람의 몸에 동물의 머리를 한 기묘한 형상들이 매달려 있다. 지름 130㎝의 원형 구조물이 천천히 회전하며 회화 속 환상의 세계를 입체로 확장한다. 작품명은 자신을 바라보는 고양이의 시선을 통해 인간 중심적 사고에 의문을 제기한 철학자 자크 데리다에게서 따왔다.



2층에서는 상상의 시선이 인간의 내면으로 향한다. 알에서 깨어나는 늙은 현자, 잡으려 할수록 멀어지는 공을 쫓는 존재 등 기묘하고 우스꽝스러운 장면들이 펼쳐진다. 현실에는 존재하지 않는 형상들이지만 그 안에 담긴 허영과 욕망, 어리석음은 낯설지 않다. 전시는 12월27일까지.

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