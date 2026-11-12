400만 스페인 노동자, 주택난에 분노…14년 만에 총파업

주택난에 분노한 스페인 노동자들이 11일(현지시간) 14년 만에 총파업을 벌였다. 로이터통신 등 외신에 따르면 스페인 양대 노동조합인 노동자총연합(UGT)과 노동자위원회(CCOO)를 포함한 노동단체, 세입자 협회 등은 이날 자정을 기해 치솟은 임대료, 주택 구입 비용에 항의하며 24시간 총파업에 돌입했다. 이번 총파업은 이달 29일 실시되는 조기 총선을 불과 2주 남짓 앞두고 열린 것이다.

11일(현지시간) 스페인 북부 팜플로나에서 주택난에 항의하고 임금 인상을 요구하는 전국 총파업 참가자와 시위대가 현수막과 깃발을 들고 행진하고 있다. 노조 측은 전체 노동자 약 2200만명 중 약 400만명이 14년 만에 진행된 총파업에 나섰다고 주장했다. 팜블로나=EPA연합

노조 측은 스페인 전체 노동자 약 2200만명 중 약 400만명이 참여했고, 카탈루냐와 안달루시아에서는 80 넘는 노동자가 파업했다고 설명했다. 또 항만과 자동차 산업 노동자의 파업 참여율은 90%를 웃돌며, 스페인 곳곳의 항구와 바르셀로나의 세아트 공장 등의 조업이 멈춰 섰고, 육류 산업과 쓰레기 수거 부문, 에너지 부문 노동자의 70~80%가 파업에 참여했다고 주장했다.



이번 총파업의 여파로 국영 철도회사 렌페는 고속·장거리 열차의 24, 통근용·중거리 열차의 10.2가 취소됐다고 밝혔다. 또한 항공편은 5.8가 취소됐고, 바르셀로나 지하철과 시내버스는 출퇴근 시간을 제외하고 운행을 중단했다.



반면 경영자단체인 스페인기업연합회(CEOE)는 파업 참가율이 마드리드는 10, 카스티야라만차주는 5에 불과하며 대부분 사업장이 정상적으로 운영됐다고 주장했다.



총파업은 노동자와 일반 시민들이 마드리드와 바르셀로나 등 주요 도시 도심에 집결하면서 절정에 달했다. 이날 강풍과 폭우를 동반한 폭풍으로 인해 대부분 지역에 기상특보가 발령된 궂은 날씨에도 불구하고 마드리드에서만 12만명, 바르셀로나에서는 5만명 이상이 운집했다.



마드리드 세입자 연합의 알리시아 델 리오 대변인은 파업 시작과 함께 “우리는 주택정책 모델을 근본적으로 바꿔 주택이 사람들이 살아가는 공간이 될 때까지 투쟁을 이어갈 것”이라고 말했다.



총파업과 시위는 대체로 평화롭게 진행됐지만 일부 지역에선 경찰과 충돌이 벌어졌다. AFP에 따르면 주요 도시에서 시위가 끝난 뒤 복면과 마스크를 쓴 시위대 일부가 경찰을 향해 물건을 던지고 불을 질렀다. 당국은 이번 총파업 및 시위와 관련해 이날 최소 52명을 체포했다고 밝혔다.

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