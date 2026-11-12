美 민주, 미시시피도 승리… 152년 만에 흑인 상원의원 탄생

미국 중간선거에서 상원 선거 결과가 나오지 않고 있던 최후의 2석 중 미시시피에서도 민주당 후보가 승리해 ‘블루 쓰나미’가 이어졌다. 마지막 남은 의석은 알래스카다. 민주당은 상원 의석 100석 중 55석을 확보하게 됐다.



1주일이 넘는 개표와 법적 대응 가능성까지 거론된 양측 공방 끝에 CNN과 NBC뉴스 등은 11일(현지시간) 민주당 스콧 콜롬(43) 후보가 49.2%로 48.7%를 얻은 공화당 현직인 신디 하이드스미스(67) 의원을 꺾고 승리했다고 보도했다. 개표는 99% 진행됐다.

미국 미시시피주 상원의원에 당선된 민주당 스콧 콜롬 후보가 11일(현지시간) 투갈루의 투갈루 칼리지에서 열린 승리 축하 집회에서 지지자들에게 손을 흔들고 있다. 게티이미지·AFP연합

이번 선거 결과는 인종 분리 정책과 민권 운동의 역사가 깊게 새겨진 미시시피주에서 공화당의 오랜 아성을 무너뜨린 사건이다. 미시시피주는 미국에서 흑인 인구 비율이 가장 높은 주이기도 하다. 이 주에서 민주당 후보가 연방 상원의원에 당선된 것은 1982년 이후 44년 만이다. 2024년 대선에서는 트럼프 대통령이 20%포인트 넘는 차이로 대승한 지역이기도 하다. 1874년 블랜치 브루스가 선출된 이후 152년 만에 미시시피주에서 처음으로 흑인 연방 상원의원이 당선된 것이기도 하다. CNN은 남북전쟁에 뒤이은 재건 시대 이후 미시시피주 전체에서 치러지는 선출직 선거에서 승리한 첫 흑인이라고 전했다.



민주당 척 슈머 상원 원내대표는 “(민주당을 지지하는) 푸른 미시시피가 도래했다”며 “콜롬은 이걸 해낼 수 있는 유일한 사람이었다”고 축하 메시지를 보냈다.



하이드스미스 후보는 소고기 가격 상승에 대한 질문에 “선택할 수 있는 단백질이 많다”고 대답했다가 여론의 반감을 샀다. 콜롬 후보 캠프에서는 이를 놓치지 않고 하이드스미스의 이름을 ‘높은 가격’을 뜻하는 ‘하이 프라이스’(High Prices)로 바꿔 부르며 공세를 펼쳤다. 트럼프 대통령도 평소 같으면 지원 유세를 하지 않았을 미시시피주를 찾으며 하이드스미스 후보에 힘을 실었으나 민심의 벽을 넘지 못했다. 이날 하이드스미스 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이번 결과는 우리가 노력해 왔거나 바라던 결과는 아니지만, 미시시피 유권자들의 결정을 존중한다”고 밝혔다.



상원 전체 의석 중 알래스카만 승자가 가려지지 않은 가운데 미 의회전문매체 더힐은 알래스카주에서도 메리 펠톨라 민주당 후보가 공화당의 댄 S 설리번 후보와 동명이인인 댄 J 설리번 후보의 득표 수를 합친 것보다 많은 표를 확보했다고 전했다. 트럼프 대통령과 공화당은 댄 J 설리번 후보의 표가 댄 S 설리번 후보의 표로 취급돼야 한다고 주장하기 때문에 이런 분석이 나왔다. 선거데이터 분석업체 보터허브의 데이터과학 책임자 재커리 도니니는 펠톨라 후보가 순위선택투표를 거치지 않고도 50%를 넘길 가능성이 상당하다고 짚었다. 알래스카주는 순위선택투표제를 택하고 있다. 1순위 투표에서 어느 후보도 50%를 확보하지 못하면 2순위로 넘어가 결선투표 방식의 개표 절차가 진행되는데, 이 과정은 한 후보가 과반을 확보할 때까지 반복된다.



하원도 개표가 여전히 진행 중이다. 전체 435석 중 현재까지 민주당이 257석, 공화당이 169석을 차지했다. 당초 하킴 제프리스 민주당 원내대표가 선거 직후 최소 민주당이 확보할 것으로 언급했던 255석도 넘어선 것이다. 이날 의회전문매체 롤콜의 집계에 따르면 개표가 완료된 하원 의석 중 민주당이 공화당의 의석을 빼앗은 곳은 44석, 반대로 공화당이 민주당 의석을 빼앗은 곳은 2석이다. 이외에도 콜로라도주 제4선거구, 미네소타주 제1선거구, 테네시주 제4선거구, 노스캐롤라이나주 제3·5 선거구에서 기존 공화당 소속 의석을 민주당이 노리고 있다고 CBS 뉴스는 전했다.



전날 공화당에서 강경파 짐 조던 의원이 차기 하원 원내대표로 선출된 가운데 민주당에선 18일 지도부 선거를 치른다. 하킴 제프리스 원내대표가 선출되면 최초의 흑인 하원의장이 탄생할 수 있다.

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