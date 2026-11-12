“당신은 누군가의 희망입니다”…도로교통공단, 상호존중의 날 행사

한국도로교통공단은 전날 원주 본부에서 임직원 300여명이 참여한 가운데 손글씨로 존중과 희망의 메시지를 전하는 ‘상호존중의 날 행사’를 개최했다고 12일 밝혔다.

공단은 서로 존중하고 배려하는 조직문화를 조성하기 위해 매월 11일을 ‘상호존중의 날’로 운영하고 있다. 매월 11일은 서로 동등하게 존중하고 배려한다(1=1)라는 의미를 담고 있다.

도로교통공단 상호존중의 날 행사. 도로교통공단 제공

이번 행사는 임직원들이 상호존중의 가치를 되새기고 화합과 감사의 메시지를 나누기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 단아 손영희 작가와 함께 ‘당신은 누군가의 희망입니다’라는 메시지를 담은 손글씨 현판식을 진행했다. 현판은 공단 본부 로비에 설치해 오가는 임직원들에게 서로를 존중하고 응원하는 메시지를 전하도록 했다.

또 손영희 작가가 임직원들이 원하는 문구를 달력에 손글씨로 써주는 ‘2027년 희망 달력’ 행사를 통해 다가오는 새해에 대한 희망과 다짐을 떠올리는 시간을 가졌다.

김희중 한국도로교통공단 이사장은 “상호존중은 서로의 가치를 인정하고 배려하는 작은 실천에서 시작된다”며 “앞으로도 직원들이 서로 존중하고 자유롭게 소통할 수 있는 조직문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지