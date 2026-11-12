[단독] '성북구 살해' 10대 실종신고, 피의자 父와 공유숙소 입실 7시간 지나서야 이뤄졌다

서울 성북구에서 50대 남성에게 살해된 15세 피해자를 보호하던 청소년쉼터가 사건 당일 자정쯤 경찰에 실종신고를 한 것으로 확인됐다. 피해자가 피의자와 공유숙소에 들어간 지 7시간 가까이 지나서다. 쉼터는 피해자의 성착취 피해 사실도 인지하지 못했던 것으로 나타났다. 경찰이 올 1월 관련 수사에 착수해 3월 사건을 검찰에 넘긴 지 8개월이 지났는데도 유관기관 간 정보가 제대로 공유되지 않은 것이다.

12일 취재를 종합하면 전날 새벽 성북구 정릉동에 있는 공유숙박업소에서 숨진 A(15)양을 보호하고 있던 청소년쉼터가 A양에 대한 실종신고를 접수한 건 11일 오전 12시7분인 것으로 확인됐다. A양을 살해한 혐의를 받는 B(59)씨는 10일 오후 5시17분 정릉동의 공유숙박업소 앞에서 A양을 만나 숙소에 들어갔다. B씨는 3시간여 지나 혼자 숙소를 나왔다. B씨가 경찰에 긴급체포된 건 11일 오전 1시40분쯤이었다. 경찰이 현장에 도착했을 당시 A양은 이미 흉기에 찔려 사망한 상태였다.

사진=연합뉴스

성평등가족부 측은 이날 정례브리핑에서 피해자가 쉼터 상담사와 약속하고 외출했다가 귀소 시간까지 돌아오지 않아 실종신고를 했다고 밝혔다. 귀소 시간은 쉼터마다 다르지만 통상 오후 9∼10시라는 게 성평등부 설명이다.

쉼터를 관리·감독하는 서울시 관계자는 “당일 오후 9시까지 통금시간이어서 A양에게 외출하더라도 무조건 시간 내에 들어오라고 했는데 안 들어와서 즉시 연락을 취했고, 안 받아서 A양 모친과 통화했고 그때 바로 실종신고 들어갔다”고 했다.

A양이 머물던 쉼터는 피해자의 성착취 피해 사실을 알지 못했다. 성평등부 측은 “쉼터에서는 (성착취 피해 관련) 사실을 인지한 것은 아니었다”고 밝혔다.

A양 부모는 올해 1월 B씨의 20대 아들을 성범죄 혐의로 고소했다. 서울 노원경찰서는 3월 B씨 아들을 검찰에 불구속 송치했다. 유관기관 간 위기청소년 관리 체계에 ‘구멍’이 뚫렸다는 지적을 피하기 어려워 보인다.

성북경찰서는 이날 오전 B씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다. 경찰은 B씨가 흉기를 미리 구입하고 범행 후 내다버리는 등 계획범죄를 벌인 것으로 보고 있다. B씨는 이틀째 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 범행 경위 확인을 위해 프로파일러를 투입할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지