‘시험장 밖의 수능’…D-7, 조계사 합장한 학부모들 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 일주일 앞둔 12일 서울 종로구 조계사에 수험생을 응원하는 조형물이 설치돼 있다.

학부모들의 기도는 시험장 밖에서 치르는 또 하나의 수능이다.

2027학년도 대학수학능력시험을 일주일 앞둔 12일 서울 종로구 조계사, 합장한 수험생 가족들이 간절한 소망을 담아 학업 성취 기도를 올렸다. 석 달 전 이곳에는 대학 합격을 기원하는 소원지가 걸렸다. 수능을 100일 앞둔 8월 11일이었다. 이제 남은 날은 일주일이다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 일주일 앞둔 12일 서울 종로구 조계사에 수험생 발원초가 놓여 있다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 일주일 앞둔 12일 서울 종로구 조계사를 찾은 수험생 가족이 학업 성취 기도를 하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 일주일 앞둔 12일 서울 종로구 조계사에 학업 성취 응원 메시지가 적힌 소원지가 매달려 있다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 일주일 앞둔 12일 서울 종로구 조계사에 수험생 발원초가 놓여 있다.

올해 수능은 19일 오전 8시40분 전국에서 일제히 시작된다. 한국교육과정평가원에 따르면 지원자는 55만1864명으로 지난해보다 2310명 줄었다. 졸업생과 검정고시 등 지원자는 오히려 늘어 19만6473명, 전체의 35.6%에 이른다. 2004학년도 이후 23년 만에 가장 많은 규모다.

현행 체제로 치르는 마지막 수능이기도 하다. 2028학년도부터는 문·이과 구분 없이 모든 수험생이 같은 과목으로 치르는 통합형 수능이 도입되고, 고교 내신은 5등급제로 바뀐다. 종로학원은 지난 5월 재수생들이 올해를 마지막 기회로 인식하고 있다고 분석했다.

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