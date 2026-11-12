우상호 강원지사, 겨울 자연재난 준비 점검…“선제 대응” 주문

강원도는 우상호 지사가 12일 겨울철 자연재난 대책기간을 앞두고 춘천시 거두리 제설전진기지를 방문해 대설·한파 등 겨울철 자연재난 대응 준비상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 현장점검은 본격적인 겨울철 대설에 앞서 제설장비와 제설제 확보 현황을 직접 확인하고 현장 대응체계의 실효성을 점검하는 한편 재난 대응 최일선에서 근무하는 관계자들을 격려하기 위해 마련됐다.

우상호 강원도지사가 겨울철 자연재단 대비상황을 살피고 있다. 강원도 제공

이날 우상호 지사는 춘천시 관계자에게 겨울철 대설 대응계획과 제설 준비상황을 보고받고 제설전진기지 내 장비 운영상태와 제설제 비축 현황 등을 살폈다.

도는 겨울철 대설에 대비해 도내 제설기지 80곳에 제설자재·인력·장비를 전진 배치하고 신속한 제설작업을 위한 대응태세를 갖출 계획이다.

또 상습 결빙구간의 안전사고 예방을 위해 염수분사장치 143곳과 도로열선 42곳을 운영하고 결빙·제설 취약구간 366곳에 대해서도 집중 순찰 등 선제적인 안전관리를 추진할 예정이다.

우 지사는 이날 현장에서 강설 예보 단계부터 취약구간에 제설제를 사전 살포하고 눈이 내리기 시작하면 즉시 제설작업이 이뤄질 수 있도록 신속한 대응체계를 갖출 것을 주문했다.

아울러 교량과 고갯길, 급경사 등 결빙 취약구간에 대한 집중관리와 함께 제설작업 근무자의 안전 확보에도 각별한 주의를 당부했다.

우 지사는 “겨울철 자연재난은 사전 준비와 초기 대응이 무엇보다 중요한 만큼 작은 위험요인도 놓치지 않는 철저한 대비가 필요하다”며 “도민들이 안심하고 겨울을 보낼 수 있도록 현장 중심의 대응체계를 빈틈없이 유지하고 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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