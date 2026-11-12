우리의 전통문화 즐겨요…문화역서울284 ‘오늘전통축제-복작복작’ [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

12일 서울 중구 문화역서울284에서 열린 ‘2026 오늘전통축제-복작복작’을 찾은 관람객들이 팝업스토어와 전시 등을 살펴보고 있다. 문화체육관광부는 이번 행사에는 전통문화 창업기업 39개사·104개 브랜드가 참여, 다양한 팝업스토와 전시, 체험프로그램, 공연, 강연 등을 진행한다.

K-컬처 뿌리를 이루는 한국 전통문화를 체험하고 공연과 강연으로 즐기는 문화축제 ‘2026 오늘전통축제-복작복작’을 찾은 관람객들이 팝업스토어와 전시 등을 살펴보고 있다.

문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 12~15일 서울 중구 문화역서울284에서 ‘2026 오늘전통축제’를 개최했다. 올해 축제 주제는 ‘복작복작(福作福作), 오늘전통’으로, 사람들이 한데 모여 복을 즐기며 활기찬 풍경을 이룬다는 의미를 담았다.

12일 서울 중구 문화역서울284에서 열린 ‘2026 오늘전통축제-복작복작’을 찾은 관람객들이 팝업스토어와 전시 등을 살펴보고 있다. 문화체육관광부는 이번 행사에는 전통문화 창업기업 39개사·104개 브랜드가 참여, 다양한 팝업스토와 전시, 체험프로그램, 공연, 강연 등을 진행한다. /2026.11.12. 유희태 기자

12일 서울 중구 문화역서울284에서 열린 ‘2026 오늘전통축제-복작복작’을 찾은 관람객들이 팝업스토어와 전시 등을 살펴보고 있다.

주제를 중심으로 공연, 강연 등 여러 프로그램을 진행한다. 올해는 전통문화 창업기업 39개사·104개 브랜드가 참여한다. 전통문화 관련 의식주 상품을 소개한다. 축제에서는 ‘복’을 주제로 한 행사도 개최된다. 족자로 ‘오늘의 가훈’을 만들거나 전통 생활소품을 활용해 열쇠고리를 만드는 체험 등이 준비됐다.

아동극도 열린다. 13일 에스닉 퓨전 밴드 ‘두번째달’과 소리꾼 ‘오단해’, 14일 국악인 ‘삼산’이 공연한다. 14~15일에는 예술단체 ‘클랩’이 무대에 오른다. 강연에는 간송미술관 탁현규 연구원이 참여한다. 겸재 정선의 그림과 혜원 신윤복의 풍속화를 통해 과거와 현재를 살펴본다.

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