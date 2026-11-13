“합리적, 한국 반입 가능”…‘마운자로’ 마케팅 펼치는 日 클리닉

식품의약품안전처와 관세청이 개인의 자가 치료용 의약품 국내 반입을 12일부터 허용하면서, 일본 현지 일부 클리닉이 한국인을 대상으로 하는 비만 치료제 ‘마운자로’ 마케팅에 나서고 있다.

서울 시내의 한 약국에 비만 치료제 마운자로가 놓여 있다. 뉴시스

일본 도쿄 소재 한 클리닉은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 “드디어 일본에서 처방받은 마운자로의 한국 반입이 공식 허용된다”며 “2026년 11월12일부터 일본에서 정식 처방받은 마운자로를 한국으로 직접 휴대해 반입할 수 있게 된다”고 광고했다.

‘한국어 진료 가능’ 등의 키워드를 내걸어 한국인 환자 모집에 나선 이 클리닉은 “영어, 중국어, 한국어로 진료가 가능하다”며 “일본 체류 중 머무는 호텔로도 배송이 가능하다”고 안내했다.

2.5㎎ 제품을 1개월 기준 7000엔부터 판매한다고 소개하면서, 의사의 판단에 따라 최대 12개월분까지 처방할 수 있다고도 홍보했다.

한국어 안내 페이지까지 별도로 만들어 마운자로를 홍보하는 클리닉 사례도 눈에 띈다.

다만, 일부 광고는 지난 9월 게시돼 우리 당국의 반입 허용 방침이 발표되기 전부터 시작한 것으로 보인다. 국내 정책 변경에 맞춰 새롭게 홍보 전략을 마련했다기보다는 기존부터 한국인 대상 마케팅을 펼쳐온 것으로 볼 수 있다.

마운자로 마케팅을 펼치는 기관들은 해당 제품이 ‘제2형 당뇨병’ 치료제라는 점을 강조하며, 미용이나 단순 체중 감량을 목적으로 하는 처방은 아니라고 거리도 둔다.

오로지 체중 감량 목적 사용은 일본에서 승인되지 않았으며, 일본의 의약품 부작용 피해구제제도의 대상이 되지 않을 수 있다고도 알린다.

한국어 안내 페이지를 운영하는 한 클리닉은 “제2형 당뇨병 진단을 받지 않은 분은 대상이 아니다”라며 “일본에서 마운자로의 승인 효능은 제2형 당뇨병이며, 그 외 목적 사용은 유효성과 안전성이 확인되지 않았다”고 경고했다.

그럼에도 일각에서는 국내외 가격 차이를 들며, 한국인을 대상으로 하는 일본 클리닉의 마케팅이 더욱 확대될 수 있다는 전망이 나온다.

통상 마운자로 2.5㎎ 1개월분(4주분)의 약값은 국내에서 약 27만~35만원이지만, 일본에서는 10만원 안팎으로 알려졌다.

국내보다 상대적으로 가격이 저렴해 한국인을 끌어들일 수 있다는 분석이다.

이미 국내에서는 일본어로 초밥을 뜻하는 ‘스시’와 마운자로를 합친 말인 ‘스시자로’ 표현이 유행할 만큼 일본에서 마운자로를 처방받는 데 대한 관심이 크다.

일본 도쿄 소재 한 클리닉은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 “드디어 일본에서 처방받은 마운자로의 한국 반입이 공식 허용된다”며 “2026년 11월12일부터 일본에서 정식 처방받은 마운자로를 한국으로 직접 휴대해 반입할 수 있게 된다”고 광고했다. 해당 클리닉 엑스 계정 캡처

한국인들의 ‘원정 구입’ 가능성을 다룬 일본 산케이신문 보도가 소개된 야후재팬 등에서는 “외국인 여행자들에게 과잉 처방이 이뤄지지 않도록 적절한 진료와 필요량을 확인하는 것이 필요할 것 같다”는 등 반응이 이어졌다.

마운자로가 필요한 환자에게는 반가운 소식이지만, 외국인을 대상으로 하는 처방 남용과 안전관리 문제 우려의 목소리로 들린다.

한 일본인 누리꾼은 “마운자로가 간편한 다이어트 약처럼 취급되는데 실제로는 엄연한 처방약”이라며 “가격 차이를 노리고 구매하는 사람이 늘면 안전관리를 어떻게 할지 우려된다”고 댓글을 달았다.

다른 누리꾼은 “환자에게만 처방하는 것이 원칙”이라며 “멋대로 처방한 의료기관은 확실하게 처벌해야 한다”고 강조했다.

앞서 식약처와 관세청은 국내외에서 정상적으로 처방·구매한 의약품임에도, 입국 과정에서 통관이 보류돼 국민들이 불편을 겪는 사례가 지속적으로 제기되자 개선 방안을 논의해왔다.

당국은 해당 국가의 정상적인 의료 체계 안에서 의약품 규제기관의 정식 허가를 받은 의약품을 처방받아 구매했을 때만 개인 휴대 반입을 허용하기로 했다.

다만, 무제한 반입을 허용하는 것은 아니다. 기본적으로 총 6병까지 반입할 수 있으며, 6병을 초과하더라도 의약품 용법상 3개월 복용량을 넘을 수 없다.

주 1회 투여하는 GLP-1 계열 비만치료제를 기준으로 하면 3개월분은 총 12개에 해당한다.

당국은 △국내 환자가 복용 중인 의약품을 휴대해 출국한 뒤 국내로 다시 반입하는 경우 △외국인이나 유학생 등이 해외에서 복용하던 의약품을 국내로 가져오는 경우 △해외여행 중 처방·구매한 의약품을 국내로 반입하는 경우 등을 주요 허용 유형으로 소개했다.

식약처와 관세청은 국민 안전을 지키면서 의약품 반입 과정에서 발생하는 불편을 해소할 수 있도록 지속 협력할 방침이다.

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