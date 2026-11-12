진도 서망항, 해수부 ‘국가 거점어항’ 선정… 수산경제 거점 도약

전남광주 진도의 대표 어항인 서망항이 해양수산부의 ‘국가 거점어항 조성 사업’에 최종 선정되며 서남권 수산업의 핵심 경제 거점으로 도약할 발판을 마련했다.

더불어민주당 박지원(전남광주 해남·완도·진도) 국회의원은 12일 진도 서망항이 총사업비 917억원 규모의 해수부 ‘국가 거점어항 조성 사업’에 선정됐다고 밝혔다.

질의하는 더불어민주당 박지원 의원. 연합뉴스

‘국가 거점어항’은 수산물 생산·유통·가공·소비와 관광 기능을 한곳에 집약해 지역 경제의 중심축으로 육성하는 어항을 뜻한다. 이번 사업은 국가 주도로 정부 605억원, 지자체 252억원, 민간 60억원 등 총 917억원이 집중 투자되는 대규모 프로젝트로 추진된다.

세부 사업으로는 서망항 일대의 확충 및 정비를 비롯해 △위판장, 냉동·냉장 시설 등 유통가공 시설의 현대화 및 신설 △정주 여건 개선을 위한 ‘청년바다 마을’ 조성 등이 진행된다. 통합시는 기존에 추진 중인 어촌신활력사업과 이번 사업을 유기적으로 연계해 서망항을 명실상부한 ‘수산경제 통합플랫폼’으로 구축할 방침이다.

박지원 의원은 “진도의 대표 어항인 서망항이 명실상부한 국가 거점어항으로 도약하고, 수산업 발전과 지역 경제 활성화의 거점으로 굳건히 자리 잡을 수 있도록 앞으로도 최선을 다해 뛰겠다”고 강조했다.

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