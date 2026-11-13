창원 애물단지 ‘맘스프리존’, 복합문화공간 재탄생

가 대상공원 내 공공기여시설인 ‘맘스프리존’(가칭·사진)을 아이와 부모가 함께 즐길 수 있는 ‘숲 놀이 테마형 어린이 체험시설’로 조성한다. 민간공원조성 특례사업으로 건물만 기부채납받은 뒤 활용 방안을 찾지 못해 수개월간 방치됐던 시설이 명칭 변경과 함께 가족친화공간으로 탈바꿈한다.



12일 창원시에 따르면 맘스프리존은 대상공원 민간특례사업에 따라 2025년 8월 시에 기부채납(연면적 4996㎡, 지상 2층 규모)됐다. 그러나 내부 공간이 비어 있어 수십억원의 공사비 투입이 불가피한 데다 과업 방향을 잡지 못해 가동이 지연돼 왔다. 이로 인해 지역 주민들과 언론으로부터 “공공기여시설이 제대로 활용되지 못하고 세금과 공간만 낭비되고 있다”는 지적이 지속적으로 제기됐다. 이에 시는 시민·전문가 협의체 논의와 공간기획 용역을 거쳐 조속한 개관을 위한 종합 활용계획을 마련했다.



이번 활용계획 발표에서 가장 눈에 띄는 부분 중 하나는 기존 가칭이었던 ‘맘스프리존(Mom’s Free Zone)’이라는 명칭을 전면 수정하기로 한 점이다. 맘스프리존이라는 명칭은 사업 초기 단계부터 “육아와 돌봄의 주체를 여성이나 엄마로 한정 짓는 성 역할 고정관념을 강화한다”는 비판을 받아왔다. 또한 아빠, 할머니, 할아버지 등 다양한 가족 구성원들의 참여를 심리적으로 제한할 수 있다는 비판도 적지 않았다. 시는 이러한 시대적 흐름과 시민들의 요구를 적극 반영해 명칭 개정을 결정했다.



새롭게 조성되는 시설은 영유아부터 초등학교 저학년까지 연령별 발달 특성을 고려한 놀이공간과 부모 휴식공간, 가족 커뮤니티 공간으로 구성된다. 1층은 도심 공원의 특성을 살려 ‘감각의 숲’, ‘모험의 숲’, ‘상상의 숲’ 등 감각·신체·인지 체험을 결합한 놀이공간으로 꾸며지며, 대여용 파티룸과 세미나실, 플리마켓·버스킹이 가능한 야외광장도 조성된다. 2층과 3층은 독서와 담소가 가능한 문화휴게공간 및 전시공간으로 활용된다. 시는 2027년 12월 최종 개관을 목표로 사업을 추진한다.

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