바닷길 가르며 막힘 없이 쌩~ 탁 트인 광안리 해변뷰는 덤 [밀착취재]

잔잔한 바다 위로 선박 한 척이 미끄러지듯 나아간다. 물살을 가르는 선박 뒤로 수영강의 고층 빌딩과 광안대교가 차례로 모습을 드러냈다. 평소 도로 위에서 바라보던 부산의 풍경이 바다 위에서는 전혀 다른 모습으로 다가왔다. 차량 정체도, 신호 대기도 없는 바닷길. 부산이 새로운 관광 이동통로로 선보일 ‘해상관광택시’의 첫인상이다.

부산해상관광택시 ‘무탈이’가 수영강을 운항하는 모습.

11일 오후 부산 해운대구 수영강 어귀. 시범운항에 나선 부산해상관광택시 1호 ‘무탈이’에 올랐다. 만추를 지나 초겨울로 접어든 날씨에도 부산 앞바다는 따스한 햇볕 아래 호수를 연상시킬 만큼 잔잔했다.



해상관광택시는 해달을 마스코트로 승객과 선박의 무사안전을 기원하는 의미에서 ‘무탈이’라는 별칭이 붙었다. 길이 11.38m, 너비 4.5m, 높이 3.5m 규모의 특수 제작 선박으로, 200마력 디젤엔진 2기를 장착해 최고 20노트까지 속도를 낼 수 있다. 다만 안전을 고려해 실제 운항 때는 평균 10노트로 운항할 계획이다.



선착장을 떠난 배는 수영강 물길을 따라 광안리 앞바다로 향했다. 육상에서는 차량 흐름에 따라 이동시간이 달라지는 구간이지만 바다 위에서는 막힘없이 나아갔다. 강변의 고층 건물들이 뒤로 멀어지고, 어느새 광안대교와 광안리 해변이 시야에 들어왔다.

바다 위에서 바라보는 광안대교와 해변은 익숙하면서도 낯설었다. 육지에서는 건물과 도로 사이로 부분적으로 보이던 해안 경관이 탁 트인 시야에 한꺼번에 들어왔다. 부산의 바다를 배경으로 이동하는 것 자체가 하나의 관광이 되는 순간이었다.



해상관광택시는 수영강과 광안리, 해운대를 연결하는 해상관광 서비스로, 민락항과 센텀시티, 해운대 일원에 승선장 3곳을 조성하고 약 3㎞ 구간별 노선을 45분에 걸쳐 운항하는 방식이다.



시가 14억원을 투입해 민락항과 센텀시티, 해운대 일원에 승선장 3곳을 조성하면 민간사업자인 ㈜요트탈래가 12인승과 36인승 선박 각 2척 등 4척을 우선 확보해 내년 상반기 시범운항을 거쳐 하반기 상업운항에 들어갈 예정이다. 이후 2028년까지 배출가스 저감장치(DPF)를 장착한 친환경 선박 2척을 추가해 모두 6척을 운항한다는 계획이다.

관건은 해상관광택시가 일회성 체험을 넘어 지속 가능한 관광상품으로 자리 잡을 수 있냐는 것이다. 김건우 요트탈래 대표는 “지난해 부산지역 요트관광 수요는 150만명, 시장 규모는 약 300억원에 이른다”며 “시민들의 일상적인 교통수단보다는 관광객을 대상으로 한 해상 이동 서비스로 충분한 경쟁력이 있을 것”이라고 말했다.



시는 해상관광택시와 수륙양용버스 등 새로운 해양관광수단을 통해 관광 동선을 바다로 확장한다는 구상이다. 나윤빈 시 관광콘텐츠산업국장은 “해상관광택시가 새로운 이동수단이자 관광 콘텐츠로 부산의 매력을 높일 것으로 기대한다”며 “시험운항에서 제시된 의견을 반영해 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

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