전남광주, 배추값 하락 대응 58억 투입

전남광주통합특별시가 김장철을 앞두고 배추 공급과잉과 가격 하락에 대응하기 위해 58억원을 투입해 배추 3만t을 시장에서 격리한다. 전남광주시는 배추 생산량 증가와 소비 부진으로 가격 하락이 이어짐에 따라 정부 수급안정 대책과 연계한 자체 대책을 추진한다고 12일 밝혔다.



시에 따르면 11월 상순 기준 배추 도매가격은 포기당 1900원으로 전년 동기보다 42%, 평년보다 32% 하락했다. 한국농촌경제연구원(KREI)은 올해 가을배추와 겨울배추 생산량이 평년보다 각각 3%, 11% 증가할 것으로 전망했다.



농림축산식품부는 배추 수급 안정을 위해 640억원 규모의 농축산물 할인 지원과 가을배추 1만t 수매·비축, 겨울배추 추가 비축 검토 등을 담은 대책을 발표했다. 시장격리 3만t과 농협 계약재배 확대, 김치업체 할인 공급 및 수출 지원도 추진한다. 이에 시는 정부 정책과 연계해 배추 출하정지(시장격리) 3만t에 사업비 58억원을 지원할 계획이다. 농산물 수급조절사업과 농업수입안정보험을 통해 농가의 경영비 부담도 완화한다는 방침이다.



농협경제지주 전남지역본부와 함께 로컬푸드 직매장과 하나로마트 판매촉진 행사, 김장재료 할인행사 등 소비 활성화 대책도 추진한다. 김장철 이후에도 가격 하락세가 이어지면 추가 시장격리도 검토하기로 했다. 배추 재배면적 조정을 위한 작목전환 사업도 진행한다. 특별시는 배추 공급과잉에 대비해 260㏊ 규모의 작목전환 사업에 12억원을 투입하기로 하고 관련 사업을 추진 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지