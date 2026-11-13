마트·발전소 일도 척척… “최고 로봇은 나”

마트 상품을 진열하고 계산하는 휴머노이드(인간형 로봇)부터 발전소 위험 작업을 대신할 로봇까지 산업 현장의 과제를 해결하는 로봇 경연이 대구에서 열린다.

한국로봇산업진흥원은 13∼14일 대구 엑스코(EXCO)에서 ‘제21회 국제로봇콘테스트’(포스터)를 개최한다고 12일 밝혔다. 산업통상부와 대구시가 공동 주최하고 한국로봇산업진흥원이 주관하는 이번 대회에는 초등학생부터 대학생, 연구원, 기업까지 1303개팀, 2271명이 참가해 기술을 겨룬다. 참가 인원은 지난해(1230명)의 1.8배며 대회 종목 수는 40개에서 54개로 확대됐다.



올해 가장 주목을 받는 종목은 첫선을 보이는 ‘마트 환경 기반 휴머노이드 로봇 경진대회’다. 휴머노이드가 국내 대형마트와 유사한 환경에서 상품 배송과 진열, 계산 업무를 수행한다. 또한 발전소 고위험 작업에 적용할 피지컬 인공지능(AI) 로봇 아이디어와 시제품 경연, 국산 제조로봇을 활용한 기계부품 조립 등 로봇을 활용해 산업 현장의 문제를 해결하는 종목들이 마련됐다. 이 밖에 로봇씨름과 배틀로봇, 휴머노이드 킥복싱, 로봇농구, 드론군무 등 관람형 종목도 진행한다. 관람객은 대회장 앞 정보무늬(QR)코드를 통해 응원하는 팀에 투표하는 국민참여심사에 참여할 수 있다.



국제로봇콘테스트는 2024년까지 일산 킨텍스에서 열렸으며 지난해부터 지자체 공모를 통한 지역 순회 방식으로 전환했다. 강릉에 이어 대구가 두 번째 개최지다.



조영훈 한국로봇산업진흥원장은 “국제로봇콘테스트가 피지컬 AI 시대에 미래 로봇 인재를 발굴하는 등용문이자 모두가 함께 즐기는 축제가 되기를 기대한다”고 말했다.

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