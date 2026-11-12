100억 탕진했던 서인영…“백화점만 봐도 무섭다”

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 과거와 달라진 소비 습관을 공개하며 아버지를 향한 미안함과 고마움을 드러냈다.

서인영은 지난 11일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 공개된 영상에서 달라진 일상과 소비에 대한 생각을 밝혔다.

이날 서인영은 에버랜드에서 일일 사육사 체험에 나섰다. 판다를 비롯해 코뿔소, 기린, 카피바라 등 다양한 동물들을 돌보며 시간을 보낸 그는 체험을 마친 뒤 놀이기구를 탑승하고 쇼핑도 즐겼다.

특히 서인영은 귀여운 키링을 발견하자 관심을 보이며 구매했다. 이후 집으로 돌아가는 길에도 키링을 자랑하며 “요즘엔 이런 걸 사는 게 좋다”고 말했다. 이를 들은 제작진이 “진짜 옛날 같지 않다”고 하자 서인영은 “바뀌었다. 아빠가 이렇게 만든 것 같다”고 답했다.

이어 그는 “백화점만 봐도 무서운 거 아니냐”며 과거와 달라진 심경을 털어놨다. 그 이유에는 아버지를 향한 미안함이 있었다.

서인영은 “내가 너무 사고를 많이 치고, 부모 속을 썩이는 자식으로 살아오지 않았냐”며 “그 터널을 지나서 이제 부모님이 너무 행복해 보이시니까 그 평화를 깨기가 싫다”고 말했다.

앞서 서인영은 과거 전성기 시절 벌어들인 수입 약 100억 원을 쇼핑 등으로 모두 탕진했다고 밝혀 화제를 모았다. 한 달에 2억 원가량을 소비할 정도로 씀씀이가 컸던 것으로 알려졌다.

이후 경제적인 어려움을 겪으면서 생활에도 변화가 생겼다. 서인영은 아버지가 자신의 수입과 지출을 관리하고 있으며, 한 달 용돈 100만 원을 받아 생활하고 있다고 밝힌 바 있다. 생활비 마련을 위해 보유하고 있던 명품 가방을 처분한 사실도 공개했다.

과거 화려한 명품 쇼핑을 즐겼던 모습과 달리 이제는 소소한 키링 구매에 만족하는 일상을 보내고 있는 것. 특히 부모님이 어렵게 되찾은 평온한 일상을 지키고 싶다는 서인영의 고백이 눈길을 끌었다.

한편 서인영은 오는 12월 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와 재혼할 예정이다. 최 대표는 서인영보다 6살 연상인 사업가로 알려졌다.

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