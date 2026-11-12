외형 커진 통합, 내실은?…경북도의회, 경북테크노파크 경영 난맥상 질타

경북도의회 기획경제위원회가 11일 경북테크노파크(경북TP)를 시작으로 오는 18일까지 실국과 출연기관 등 14개 기관을 대상으로 한 행정사무감사에 돌입했다. 감사 첫날부터 위원들은 방만한 고액계약과 지지부진한 조직 통합, 특정 도시 사업 편중 등 경북TP의 운영 전반을 강도 높게 추궁했다.

경북도의회 기획경제위원회가 11일 경북테크노파크(경북TP)를 시작으로 오는 18일까지 실국과 출연기관 등 14개 기관을 대상으로 한 행정사무감사에 돌입했다.

◆‘10억대 계약·펀드 운영’ 도마 위…방만 경영 질타

가장 먼저 예산 집행과 사업 관리의 투명성이 도마 위에 올랐다. 김예영(비례) 위원은 10억원이 넘는 친환경부품 복합환경 진동내구시험기 등 고액계약을 조목조목 따져 물으며 수의계약 절차의 적정성과 사업 필요성을 원점에서 재검토해 한 점 의혹도 남기지 말 것을 촉구했다.

기업 지원 및 펀드 운영의 부실함도 지적됐다. 윤종호(구미) 위원은 실적이 저조한 펀드 관리 실태를 질타하며 철저한 원인 분석과 개선책 마련을 요구했고, 손희권(포항) 위원은 기업 지원금 집행 과정에서 절차상 하자가 발생하지 않도록 업체 운영 실태 점검과 관리·감독 강화를 주문했다. 정숙경(비례) 위원 역시 2026년도 중소벤처기업부 경영평가 결과와 목표 대비 실제 수치의 괴리를 꼬집으며 “보여주기식 행정을 멈추고 현실적인 목표를 재설정하라”고 압박했다.

◆“몸집만 커진 물리적 통합”…조직 쇄신·체계화 촉구

기관 통폐합 이후의 내부 운영 난맥상에 대한 비판도 이어졌다. 배진석(경주) 위원은 “통합으로 외형만 커졌을 뿐 조직·인력·업무분장의 체계화가 뒤따르지 못하고 있다”며 조직진단 연구용역 결과를 토대로 인당 생산성과 직무만족도를 높일 과감한 조치를 요구했다. 손희권 위원 또한 하이브리드부품연구원과의 통합이 물리적 결합에 그쳐 사업 분장이 여전히 모호하다며 조속한 정비를 촉구했다.

사업이 도내 주요 거점 도시에만 쏠리고 있다는 지역 불균형 문제도 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 우충무(영주) 부위원장은 인구감소지역의 신규 창업지원 수요가 큼에도 이사회와 운영위원회 인적 구성상 규모가 큰 도시로 사업이 편중될 우려가 크다며 시군 전역의 균형 있는 사업 추진을 당부했다.

도희재(성주) 위원은 지방소멸지역 주민들이 경북TP 사업 효과를 체감하지 못하고 있다고 지적하며 ‘경북 농업대전환’ 기조에 맞춘 시·군 농기계 스마트화 등 실질적 대책을 요구했다. 신효광(청송) 위원 역시 ‘청송군 역노화 산업 도입 연구용역’의 면밀한 실적 분석과 구체적인 로드맵 수립을 통해 도민 소득 증대로 연결할 것을 주문했다.

◆양자기술·규제특구 등 미래 먹거리 발굴 주문

지역경제 침체를 돌파할 신성장 동력 확보와 규제 해소도 강조됐다. 박순범(칠곡) 위원은 반도체를 제외한 주력 업종의 침체 현실을 짚으며 미래 먹거리인 양자기술산업 육성을 위해 전문인력 채용 등 빈틈없는 준비에 즉각 나설 것을 주문했다. 최병근(김천) 위원은 ‘스마트 그린물류 규제자유특구’와 관련해 자전거법·주차장법 등 관련 법령 정비가 선행돼야 사업화가 가능하다고 못 박으며 중앙부처 설득에 총력을 다할 것을 당부했다.

김창혁(구미) 위원장은 “경북TP는 첨단 인공지능(AI)로봇·모빌리티·2차전지·반도체는 물론 식품과 방위산업까지 책임지고 키워내야 하는 경북의 성장 엔진”이라며 “관련 부서 신설과 조직개편 등 과감한 쇄신을 통해 지역경제 성장을 이끄는 기관으로 거듭나야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지