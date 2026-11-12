한국전기연구원, 시험인증 세계 최고 권위 ‘STL 기술위원회’ 개최

한국전기연구원(KERI)이 세계 최고 권위의 전력기기 시험인증 국제회의를 국내에 유치하며 글로벌 기술 표준 선도에 나섰다.

KERI는 지난 11일부터 13일까지 사흘간 경남 김해 롯데호텔앤리조트에서 ‘제73차 세계단락시험협의체 기술위원회(STL TC) 회의’를 개최한다고 12일 밝혔다.

‘제73차 세계단락시험협의체 기술위원회 회의' 참석자들이 단체사진을 찍고 있다. KERI 제공

STL(Short-Circuit Testing Liaison)은 전 세계 고전압 전력기기 시험기관들이 참여하는 최고 수준의 국제 협력체다.

발전소에서 생산된 전기가 가정과 산업 현장으로 안전하게 공급되려면 수많은 전력기기를 거쳐야 하는데, 이 기기들이 낙뢰나 갑작스러운 과전류 등 극한 상황을 고장 없이 견뎌내는지 검증하는 엄격한 국제 기준을 STL에서 다룬다.

특히 STL 정회원 기관이 발급한 시험성적서는 글로벌 전력 시장 어디서든 최고 수준의 신뢰도를 인정받아 곧바로 통용된다.

이번 제73차 회의에는 독일(PEHLA), 네덜란드(KEMA), 이탈리아(CESI), 프랑스(ESEF) 등 전 세계 11개 주요 시험기관의 핵심 기술 전문가 30여명이 참석했다.

참가자들은 사흘간 최신 시험 기술을 공유하고, 급변하는 에너지 환경에 맞춘 차세대 전력기기 평가 방향과 새로운 국제 표준을 심도 있게 논의한다.

글로벌 전력망의 안전 기준을 좌우하는 기구인 만큼 STL 정회원 자격의 진입 장벽은 매우 높다.

막대한 규모의 시험 설비는 물론, 고도의 시험 운영 능력과 까다로운 국제규격 해석 역량 등 종합적인 기술력을 갖춰야만 자격을 얻고 유지할 수 있다.

실제로 거대 설비를 앞세운 중국의 일부 기관조차 정회원 문턱을 넘지 못하고 있으며, 과거 STL 창립 멤버였던 영국의 한 기관마저 최근 유지 요건을 충족하지 못해 정회원 자격을 잃기도 했다.

이러한 치열한 검증 속에서 KERI는 2011년 정회원 자격을 획득한 이후 15년째 흔들림 없이 지위를 유지하며 아시아 최고 수준의 시험인증 역량을 입증하고 있다.

STL 정회원은 순번에 따라 자국에서 정기회의를 개최할 권한과 의무를 갖는데, KERI는 2012년 부산 회의에 이어 이번 김해 회의까지 국내에서 두 번째 국제회의를 주최하게 됐다.

우리나라의 전력기기 시험 설비와 품질 관리 체계가 세계 최상위권임을 국제사회가 공식 인정한 셈이다.

KERI의 이러한 국제적 위상은 최근 제2의 호황기(슈퍼 사이클)를 맞은 ‘K-전력기기’의 해외 수출에도 든든한 버팀목이 되고 있다.

KERI를 통해 최신 국제 표준 변화와 시험 기준을 가장 먼저 파악할 수 있어 국내 중전기기 제조사들이 글로벌 시장의 까다로운 요구에 선제적으로 대응하고 수출 경쟁력을 한층 끌어올릴 수 있기 때문이다.

회의에 참석한 각국 전문가들은 11~12일 이틀간 김해에서 기술위원회 회의를 진행한 뒤 마지막 날인 13일에는 KERI 창원본원을 찾아 최첨단 대전력 시험설비 현장을 직접 시찰할 예정이다.

강상희 KERI 원장은 “가입과 유지 기준이 매우 엄격한 STL 정회원 자격을 장기간 지키고 국제회의까지 개최하는 것은 대한민국 전력기기 산업계의 큰 자부심”이라며 “앞으로도 글로벌 시험인증 시장의 표준을 선도해 국내 기업들의 해외 시장 진출과 수출 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

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