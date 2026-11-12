14년 지킨 안동호 쇠제비갈매기 서식지…태양광 사업에 위기

“1만㎞를 날아온 작은 생명에게 안동호는 선택이 아닌 생존의 터전입니다. 개발보다 보전이 먼저입니다.”

한국수자원공사가 안동호 수상태양광 발전사업을 추진하면서 14년간 이곳에 둥지를 틀어 온 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 쇠제비갈매기의 서식지를 지켜야 한다는 지역사회의 목소리가 커지고 있다.

안동호에 둥지를 튼 쇠제비갈매기가 먹이활동을 하고 있다.

안동시지속가능발전협의회는 12일 안동호 쇠제비갈매기 서식지 보호를 위한 성명서를 내고 한국수자원공사의 수상태양광 발전사업 철회를 촉구했다.

2013년 안동호에서 처음 발견된 쇠제비갈매기는 매년 봄 호주 등지에서 1만㎞를 날아와 쌍둥이 모래섬에서 번식해 왔다. 2019년에는 안동시와 관계 기관, 주민이 힘을 모아 수위 변동과 무관하게 유지되는 영구적 인공 모래섬을 조성하기도 했다.

안동시지속가능발전협의회는 수상태양광 패널이 수면의 햇빛을 차단해 수생태계와 먹이생물에 심각한 악영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 수자원공사 측이 사업 규모 축소와 입지 변경을 대안으로 제시했으나 쇠제비갈매기의 비행 및 활동 반경이 서식지로부터 수십㎞에 달하는 만큼 단순 위치 조정만으로는 서식지 훼손을 막을 수 없다는 입장이다.

이들은 “부산 낙동강 하구 개발에 밀려 내륙으로 올라온 쇠제비갈매기의 마지막 보금자리를 지켜야 한다”며 수상태양광 발전사업 전면 철회와 생태학적 연구와 검증 없는 추진 중단, 공존을 위한 보전 대책 마련을 요구했다.

신동만 동물생태학 박사는 안동호 수상태양광발전소 설치에 대한 의견서를 통해 이번 사안이 단순한 서식 불편을 넘어 멸종위기종 보전과 법적 보호 의무, 지역 자연유산 유지 차원에서 다뤄져야 한다고 강조했다.

안동호에 둥지를 튼 쇠제비갈매기가 먹이활동을 하고 있다.

신 박사가 제시한 과학적 반대 근거는 크게 다섯 가지다. 우선 대규모 수상태양광 시설이 들어서면 개방 수면이 줄고 주변 경관이 변해 천적 조기 발견이 어려워지는 등 번식지 기능이 저하된다. 또한 수면 위 5~15m 높이로 비행하며 식단의 80% 이상을 차지하는 먹이인 빙어류를 사냥하는 쇠제비갈매기 특성상 패널로 인한 채광 감소와 어류 분포 변화는 치명적인 먹이터 차단으로 이어질 수 있다.

번식기 교란과 충돌 위험도 문제로 꼽혔다. 3~7월 번식기에 선박 이동과 파일 고정 작업, 소음·진동이 발생하면 포란 포기나 새끼 폐사를 유발할 수 있다는 것이다. 또한 물 표면과 유사한 태양광 패널의 반사 특성이 물새의 접근 회피와 비행경로 우회를 불러올 수 있다고 지적했다. 신 박사는 “안동호가 세계적으로도 드문 내륙 담수호 쇠제비갈매기 번식지인 만큼 환경영향평가법상 누적영향 검토가 필수적”이라고 덧붙였다.

법적·사회적 가치 훼손에 대한 우려도 제기했다. 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 보호 의무에 따라 직접적인 개체 폐사가 없더라도 번식 성공률 감소가 예상되면 중대한 환경영향으로 판단해야 한다는 것이다. 여기에 안동호가 세계적 자연환경대상을 수상한 국가적 보전 성공 사례이자 탐조관광·환경교육의 자산인 만큼 전력 생산 시설 때문에 복합적 생태 가치를 잃어서는 안 된다고 강조했다.

안동시지속가능발전협의회 관계자는 “14년간 민·관이 함께 일궈낸 내륙 쇠제비갈매기 보전 성공 신화가 중대한 기로에 섰다”며 “한국수자원공사와 관계기관은 충분한 과학적 검증과 생태적 가치 존중을 요구하는 지역사회와 학계의 목소리에 해답을 내놔야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지