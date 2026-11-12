현대로템, 3년 연속 ESG 종합평가 최고 등급 ‘A+’ 획득

현대로템이 국내 대표 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 3년 연속 최고 등급을 달성하며 지속가능경영 역량을 다시 한번 입증했다.

현대로템은 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 ‘2026 상장기업 ESG 평가 및 등급 공표 결과’에서 통합 A+(매우 우수) 등급을 받았다고 12일 밝혔다.

현대로템 본사 전경. 현대로템 제공

이로써 2024년 첫 통합 A+ 등급을 받은 이후 올해까지 3년 연속 최상위 등급을 유지하게 됐다.

특히 방위산업을 포함한 사업 구조의 특성상 환경과 사회 부문에서 높은 점수를 받기 어려운 여건 속에서도 일궈낸 성과라는 점에서 의미가 크다.

이번 평가에서 환경(E) 부문은 실질적인 탄소 감축과 오염 물질 저감 노력이 주효했다.

현대로템은 지난해 12월 핵심 생산기지인 창원공장에 640kW 규모의 태양광 발전 설비를 구축하며 재생에너지 자체 생산에 본격적으로 나섰다.

이와 함께 5억원 이상의 신규 투자를 심의할 때 예상 탄소 배출량을 비용으로 환산해 의사결정에 반영하는 ‘내부탄소가격제’를 도입해 규정화했다.

창원공장의 수질오염물질 주요 3개 지표(BOD·TOC·SS) 역시 전년 대비 각각 11%, 14%, 39% 줄어들며 뚜렷한 개선세를 보였다.

사회(S) 부문에서는 협력사와 함께하는 지속가능한 공급망 구축이 높은 평가를 받았다.

현대로템은 지난해 공급망 지속가능성 관리 정책을 제정하고, 주요 협력사 150곳을 대상으로 ESG 평가를 진행했다.

이 중 개선이 필요한 56개사에는 직접 현장 실사를 나가 개선 계획 이행 여부를 꼼꼼히 점검하고 있다.

아울러 해외물품구매계약서 표준 양식을 개정해 해외 협력사 역시 인권·노동·환경·윤리 규범을 준수하도록 의무화했으며, 2030년까지의 사회공헌 중장기 목표치도 대외적으로 공개했다.

지배구조(G) 부문에서는 투명성 제고와 내부 통제 강화에 집중했다.

지난해 11월 이사회 결의를 거쳐 독립이사회를 설치함으로써 이사회의 독립성을 높이고 주주 권익 보호의 기틀을 다졌다.

또한 같은 해 12월에는 지속가능성 공시 규정을 제정해 ESG 경영 전략과 성과를 체계적으로 관리하도록 했으며, 이사회가 기후변화 및 환경경영 안건을 정기적으로 심의하도록 시스템을 정착시켰다.

현대로템은 지난 6월 글로벌 ESG 평가기관 에코바디스(EcoVadis) 평가에서도 처음으로 ‘실버 메달’ 등급을 획득하는 등 국내외에서 지속가능경영 성과를 인정받고 있다.

현대로템 관계자는 “앞으로도 협력사를 비롯한 모든 이해관계자와 함께 지속가능한 산업 생태계를 조성하는 데 책임을 다하겠다”고 말했다.

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