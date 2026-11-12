"사계절이 모두 여행하기 딱" 中 네이멍구 관광 설명회, 서울서 열려

네이멍구자치구 문화관광청 대표가 주제 발표 (사진 제공=CMG)

'안녕! 중국 — 다채로운 네이멍구' 문화 관광 홍보 설명회가 11~12일 양일간 서울에서 열렸다.

네이멍구자치구 문화관광청, 중외문화관광교류센터, 주한중국문화원이 공동 주최한 이번 행사는 전담 설명회, 문화예술 공연, 무형문화유산 문화창의 제품 전시·체험 등 다양한 프로그램을 통해 한국 문화관광 업계 및 일반 대중에 '사계절이 모두 아름답고 연중 여행하기 좋은' 국제 관광 목적지 이미지를 입체적으로 전달했으며, 한중 인문 교류와 관광 협력을 더욱 깊이있고 내실있게 추진했다.

네이멍구 문화관광 특별 설명회는 11일 오후 개최됐다. 행사에는 선샤오강(沈曉剛) 주한중국대사관 공사참사관 겸 주한중국문화원장, 왕닝(王寧) 네이멍구자치구 문화관광청 부청장, 이진석 한국여행업협회 회장, 조태숙 서울특별시관광협회 회장을 비롯해 한국 문화관광 주무 부처, 업계 협회, 주요 여행사 및 항공사 대표, 미디어 기자 등이 참석했다.

개회식에서 선샤오강 공사참사관, 이진석 회장, 조태숙 회장은 각각 축사를 통해 한중 인문 교류 심화, 관광 산업의 실무적 협력 추진, 특화 관광 시장 개척 등에 대한 적극적인 기대감을 나타냈다. 참석 귀빈들은 한중 관광 교류가 지속적으로 심화됨에 따라 양국 관광객들의 특화 목적지 및 깊이 있는 문화 체험에 대한 수요가 점차 증가하고 있으며, 네이멍구의 풍부한 자연 생태와 문화 자원은 양국 간 관광 협력을 한층 더 확장하는 데 넓은 공간을 제공한다고 입을 모았다.

설명회 세션에서는 네이멍구자치구 문화관광청 대표가 주제 발표를 진행했다. '다채로운 네이멍구' 브랜드를 내세워 '극치에 달한 광활함, 극치에 달한 절경, 극치에 달한 깊은 문화, 극치에 달한 순박한 풍물'의 4개 장을 통해 네이멍구 전역의 장엄한 문화관광 그림을 그려냈다.

광활한 삼림과 사막, 깊은 인문 역사부터 현대 도시 생활과 특색 먹거리에 이르기까지 네이멍구 관광 자원의 다채로운 면모를 생동감 있게 제시하며 한국 업계와 대중에 진정성 있는 초대의 메시지를 전했다.

네이멍구의 주요 관광 명소들은 홍보 영상을 통해 생생하게 소개됐다. 영상은 카메라 앵글을 통해 관람객들을 사막의 풍광과 생태적 아름다움으로 안내하고, 사막에서 초원으로 전통에서 현대로 이어지는 다채로운 관광 체험을 선사했다. 네이멍구 문화관광 기업 대표는 한국 시장을 겨냥한 맞춤형 관광 상품과 정밀 코스를 발표해 한국 관광객들에게 풍성한 선택지를 제공했다.

네이멍구 전통문화공연 (사진 제공=CMG)

공연 세션에서는 후허하오터(呼和浩特)시 가극무용원이 선보인 원생태(原生態) 음악회가 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 예술가들은 마두금, 토브슈르 등 전통 민족 악기와 장조(長調), 후마이(呼麦) 창법을 결합해 사세적해류마(四歲的海骝馬), 호덕희륵(呼德希勒) 등 클래식 민가는 물론 등화리적중국(燈火里的中國), 찬가(贊歌) 등 대표곡들을 연창했다. 민족 음악의 감동적인 선율로 중화 문화의 깊은 매력을 전하며 현장 관객들의 뜨거운 박수갈채를 받았다.

설명회 현장에서는 흥미로운 무형문화유산 문화창의 전시 및 체험 행사도 함께 진행됐다. 종이 공예, 가죽 그림 등 특색 있는 무형문화유산 작품들이 집중 전시되어, 참석자들이 중국 무형유산의 장인 정신이 깃든 매력과 우수한 전통문화의 혁신적 활력을 몰입감있게 체험할 수 있는 장이 마련됐다.

11일 저녁에는 네이멍구 대표단이 주한중국문화원의 연례 브랜드 행사인 '한중 문화관광의 밤'에 초청돼 한국 문화계 인사들과 깊이 있는 교류를 나눴다. 왕닝 부청장은 축사에서 한중 양국이 쿠부치(庫布其) 사막에서 공동으로 조림 사업을 추진하고, 현대자동차그룹이 네이멍구 알칼리성 마른 호수 부지 생태 복원 사업에 참여했던 깊은 인연을 회고했다.

그는 후허하오터, 어얼둬쓰(鄂爾多斯), 후룬베이얼(呼倫貝爾) 등지에서 한국을 잇는 직항 전세기 노선이 다수 운항됨에 따라 양 지역 간 문화관광 교류가 더욱 긴밀해지고 있다고 전했다. 이어 네이멍구는 한국 측과 상호 관람객 유치, 노선 공동 개발, 전세기 협력, 연수 여행 등 다양한 분야에서 실무 협력을 지속적으로 심화해 '다채로운 네이멍구'를 한국 관광객의 주요 해외 여행 목적지로 함께 만들어가길 희망한다고 덧붙였다.

12일에는 네이멍구 공연단이 주한중국문화원에서 특별 공연을 개최해 전통과 현대가 조화를 이루는 음악을 통해 현지 대중의 중국의 우수 전통문화에 대한 이해와 호감을 높였다.

이번 행사는 네이멍구가 해외 시장을 확대하기 위해 추진한 또 하나의 실무 조치다. 한국 업계와 대중에 신뢰감 있고 친근하며 품격 있는 중국의 이미지를 보여줬을 뿐만 아니라, 한중 양국 간 문화관광 자원의 상호 홍보 및 상품 공동 구축을 위한 교두보를 마련함으로써 한중 양국 국민 간의 유대감 형성과 문명 간 상호 학습을 크게 촉진했다는 평가다.

자료 제공: CMG

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