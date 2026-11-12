남궁현숙 대구시의원 “공교육 진로진학 상담 턱없이 부족…지원체계 보완해야”

대구 지역 공교육의 진로진학 전문상담 규모가 전체 대학수학능력시험 지원자의 10%대에 머물러 지원체계 보완이 시급하다는 지적이 제기됐다.

남궁현숙 대구시의원. 대구시의회 제공

대구시의회는 교육위원회 소속 남궁현숙 의원(비례대표)은 최근 열린 대구시교육청 행정사무감사에서 공교육 전문상담 지원체계를 개선할 것을 촉구했다고 12일 밝혔다.

남궁 의원이 시교육청으로부터 제출받은 자료에 따르면 교육청이 운영하는 주요 진로진학 상담 프로그램 실적은 연간 약 4550건에 그쳤다. 이는 2027학년도 수능 대구 지역 재학생 지원자(1만7233명)의 약 26.4% 수준이다.

세부 프로그램별 상담 건수는 △‘대구진학꿈나비(비대면)’ 연 2000건 △우리쌤과 진로진학상담 연 1000건 △대입지원관 상담 연 600건 △수시 집중상담 약 450건 △정시 집중상담 약 280건 △대구진로진학박람회 수시상담 약 220건 등으로 집계됐다.

특히 2027학년도 수능 대구 전체 지원자(2만5389명) 가운데 졸업생 등 비재학생이 8156명에 달하는 점을 고려하면 공교육 상담의 체감도는 더욱 낮아진다. 학교 담임교사의 상담을 받기 어려운 이들까지 포함할 경우 교육청 상담 규모는 전체 지원자의 약 17.9% 수준으로 떨어진다. 이로 인해 사설 입시 컨설팅으로 발길을 돌리는 수요도 적지 않은 것으로 파악됐다.

남궁 의원은 학생과 학부모가 체감할 수 있는 실질적인 개선 방안으로 △신청 인원 대비 실제 상담 인원 등 수요 지표의 체계적 관리 △조기 마감으로 상담 기회를 놓친 학생에 대한 후속 지원 △진학전문교사가 배치되지 않은 학교의 상담 역량 보완 등을 주문했다.

남궁 의원은 “시교육청이 운영하는 진로진학 사업의 가짓수가 많다고 해서 현장 상담이 충분한 것은 아니다”며 “학생과 학부모가 공교육을 두고 사설 컨설팅을 찾는 원인이 조기 마감 때문인지, 심층 상담 부족인지, 학교 간 역량 격차인지부터 정확히 진단해야 한다”고 강조했다.

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