GS칼텍스, 첨단 궤도로봇 시연 등 스마트 소방 역량 결집

GS칼텍스가 화재 예방을 위한 선제적 안전관리와 실전형 소방훈련을 통해 사업장 안전역량 강화에 총력을 기울이고 있다.

GS칼텍스(대표 허세홍)는 12일 오후 여수공장 소방훈련장에서 화재·폭발, 가스 누출 등 복합 비상사태에 대비한 ‘제31회 생산본부 소방훈련대회’를 개최했다고 밝혔다.

GS칼텍스 임직원들이 12일 여수공장에서 열린 소방훈련대회에 참가해 실전을 방불케 하는 화재진압 훈련을 하고 있다. GS칼텍스 제공

이번 대회에는 생산·지원부서 8개 팀, 72명의 임직원이 참가해 화재 신고, 이동식 모니터 방수, 강행침입(Leak 배관 밸브 차단), 재해자 구조 및 심폐소생술(CPR), 화재진압 완료보고 등 5단계 실전형 비상대응 훈련을 펼쳤다.

특히 정유·석유화학 공정 특성을 반영해 A그룹은 드럼(Drum) 화재, B그룹은 오버헤드 파이프랙 화재 상황을 가정했다. 참가자들은 화재 확산과 폭발 위험이 높은 상황에서 초기 대응자의 위험지역 체류시간을 최소화하는 강행침입 전술 등 고난도 진압훈련을 통해 현장 대응능력을 철저히 점검했다.

이와 함께 첨단 소방장비 시연도 눈길을 끌었다. 고온·유독가스·폭발 위험 등으로 인력 진입이 어려운 지역에 투입되는 ‘비상대응 궤도로봇’이 화점에 접근해 정밀 방수하는 시연을 선보였다. 첨단 로봇 기술과 숙련된 소방 인력의 협업을 통해 인명 피해 위험을 줄이고 스마트 소방·방재체계의 발전 가능성을 입증했다.

이번 대회 평가는 사전훈련(30%)과 본 대회(70%)를 합산했으며, 재해자 구조 및 심폐소생술, 호스·노즐 조작 안전도 등은 외부 구조·소방 전문 심사관이 평가해 객관성과 전문성을 높였다.

김성민 GS칼텍스 CSEO/각자대표 겸 생산본부장은 “안전은 사고가 발생했을 때 얼마나 잘 대응하느냐를 넘어, 사고가 발생하지 않도록 얼마나 철저하게 예방하느냐에서 시작된다”며 “30년 넘게 이어온 소방훈련대회를 통해 임직원의 안전의식과 현장 대응역량을 높이고, 첨단 소방장비와 비상대응 시스템을 지속적으로 고도화해 어떠한 위기 상황에서도 빈틈없는 사업장 안전을 확보하겠다”고 강조했다.

한편, GS칼텍스는 지난 1992년부터 매년 소방훈련대회를 개최해 왔으며 누적 참가 인원은 3400여 명에 달한다. 이 밖에도 전 임직원 비상대응 출동 훈련, 비상 지휘체계 대응 훈련, 협력사 포함 사업장 비상 대피 훈련 등을 정례적으로 실시하며 예방 중심의 안전관리체계를 공고히 하고 있다.

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