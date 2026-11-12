“황금알 낳는 돔구장 잡아라”…‘초지돔’ 잔혹사 깨질까 [오상도의 경기유랑]

#1. 고척 스카이돔은 ‘하프돔’에서 급선회한 국내 최초 돔구장이다. 월드베이스볼클래식(WBC) 준우승이 설계도를 바꿨다. 원래 서울시는 동대문운동장 철거 후 대체 야구장으로 지붕이 절반만 덮인 하프돔을 지으려 했다. 하지만 2009년 제2회 WBC에서 한국 대표팀이 준우승을 차지하며 야구 열기가 폭발하자, ‘완전 돔구장’으로 설계 변경이 이뤄졌다. 좁은 부지에 억지로 얹은 지붕은 후유증을 불러왔다. 하프돔 기준으로 좁게 잡힌 부지 위에 무리하게 돔 지붕을 얹다 보니 공사비가 수천억원대로 급증했고, 2015년 개장 후에도 가파른 내야 관중석, 좁은 좌석, 서부간선도로 만성 체증 등 구조적 한계가 드러났다. “야구장도 아니고 공연장도 아닌 어정쩡한 돔”이라는 비판이 나오는 이유다. #.2. 경기 안산시의 ‘초지동 돔구장’ 백지화는 돔구장 흑역사의 시초다. 민선 4기 안산시는 2007년 단원구 초지동 시유지 일대에 3만2000석 규모의 국내 최초 초대형 돔구장과 복합문화단지를 민자 유치(PF)로 건립하겠다고 발표했다. 당시 연고지가 불안정하던 프로야구단 현대유니콘스 유치까지 내걸며 화제를 모았다. 하지만 리먼 브러더스 사태로 수백억원대 매몰 비용만 남기고 역사 속으로 사라졌다. 2008년 글로벌 금융위기로 부동산 PF 시장이 얼어붙으면서 사업성 논란이 불거졌고, 시의회와 시민단체가 “재정 파탄이 우려된다”며 반대해 결국 2010년 사업을 접었다. 이 과정에서 용역비와 부지 조성 등 수백억원대 매몰 비용과 행정력 낭비만 남겼다. #.3 신세계 ‘스타필드 청라’ 돔구장은 세금 대신 민간 자본으로 뚫은 돌파구라 할 수 있다. 지자체 재정으로 짓는 돔구장이 매번 예산과 적자 문제로 어려움을 겪던 흐름을 바꾼 건 민간 기업이었다. 2021년 SK 와이번스를 인수해 SSG 랜더스를 창단한 정용진 신세계그룹 회장은 인천 청라국제도시에 대형 쇼핑몰(스타필드)과 2만1000석 규모의 돔구장을 결합한 멀티스타디움 건립을 선언했다. 야구 경기(연간 72경기)만으로는 돔구장 유지비를 감당할 수 없는 한계를 극복하기 위해, 쇼핑·호텔·공연을 365일 결합한 일본 홋카이도 ‘에스콘 필드’ 모델을 국내에 처음 도입한 사례로 평가받는다.

정명근 화성시장(앞줄 왼쪽 일곱 번째)이 ‘케이-마르스 아레나(K-MARS Arena) 비전 콘퍼런스’에 참석해 돔구장 유치를 기원하고 있다. 화성시 제공

◆고척 스카이돔…하프돔에서 선회한 최초 돔구장

“짓는 것보다 유지하는 것이 더 어렵다.”

돔구장 건립을 둘러싼 국내 사례들이 공통으로 보여주는 교훈이다. 건립비만 최소 5000억~1조원 이상이 투입되는 데다, 냉난방과 거대 지붕 유지·보수에 매년 수백억원이 소요되기에 프로야구단 유치와 대형 엔터테인먼트 수익 모델이 동시에 확보되지 않으면 지방자치단체들에 애물단지인 ‘하얀 코끼리’로 전락하기 쉽다.

경기지역 시·군들의 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장’ 유치 경쟁이 달아오르고 있다. 도내 9개 기초지자체는 날씨와 계절에 구애받지 않고 K팝 공연과 프로스포츠, 국제행사를 유치해 지역 경제를 견인하기 위해 출사표를 던지고 치열한 수 싸움에 돌입했다.

고척스카이돔 전경. 뉴시스

12일 경기도에 따르면 문화체육관광부는 전국 광역지자체를 대상으로 대규모(4만석 이상)와 중규모(2만~4만석) 돔구장 후보지를 1곳씩 선정할 계획이다. 문체부가 내달 8일 공모를 마감하고 현장·발표 평가를 거쳐 연내 후보지를 확정하는 가운데, 도는 13일까지 시·군의 사업제안서를 접수해 자체 심사를 통과한 후보지를 추천할 방침이다.

1차 관문인 도내 유치전에는 수원·화성·평택·광명·하남·부천·고양·구리·파주의 9개 지자체가 뛰어들었다. 가장 적극적 행보를 띠는 곳은 광명시다. 광명시는 광명시흥 3기 신도시 부지에 5만석 규모의 대형 돔구장을 짓겠다는 구상이다. KTX 광명역을 중심으로 한 광역철도망과 인천공항 접근성을 무기로 내세웠으며, 최근 시민 서명운동에선 목표치를 웃도는 1만3514명의 동참을 끌어내 유치 열기를 과시했다.

파주시의 복합 돔구장 조감도. 파주시 제공

◆광명 ‘KTX·신도시’·화성 ‘배후수요’·수원 ‘야구 인프라’

108만 인구의 화성시도 ‘케이-마르스 아레나(K-MARS Arena)’의 청사진을 공개하며 가세했다. 2만5000석 중규모 돔을 추진 중인 화성시는 전날 비전 콘퍼런스를 열고 차량 15분 거리에 302만명이 거주하는 경기 남부권의 배후수요와 탄탄한 재정 여건을 강점으로 부각했다.

기존 인프라와 균형발전을 앞세운 지자체들의 추격도 만만치 않다. 수원시는 연고 프로야구단과 기존 체육시설을 연계해 장안구 수원종합운동장 일대에 복합 돔구장을 조성하는 타당성 용역에 착수했다.

박승원 광명시장(가운데)이 거리로 나와 돔구장 유치 서명 운동을 독려하고 있다. 광명시 제공

하남시는 미사섬에 추진 중인 복합 콤플렉스 ‘K-스타월드’와의 시너지를 강조하며 승부를 걸었고, 평택시는 지난달 26일 일찌감치 참여 의향서를 제출하고 범시민 추진위원회를 꾸렸다.

부천시는 5개 철도망과 국제만화축제 등 문화 역량을 내세워 3만석 규모의 중규모 돔구장에 도전하며, 파주시는 경기 북부 문화·스포츠 인프라 확충이라는 균형발전 논리를 펴고 있다.

관건은 막대한 건립비 조달과 지속 가능한 운영 모델 확보다. 돔구장 건립에는 최소 수천억원에서 많게는 1조원대 사업비가 투입되지만, 국비 지원은 전체의 30% 수준에 그친다. 나머지 70%에 달하는 재원을 지방재정과 민간투자로 어떻게 충당할지가 도 1차 심사와 문체부 본선 평가의 분수령이 될 전망이다.

화성시의 돔구장 야간 경관 조감도. 화성시 제공

◆“짓는 것보다 유지하는 것이 어렵다”…공통 딜레마

거대한 인프라 구축 뒤에 따라오는 ‘효율성의 문제’는 향후 사업 성패를 가를 과제로 떠올랐다. 최근 한 민간리서치 회사의 조사에 따르면 연간 36회 공연을 열어 전석 매진을 기록하는 낙관적 조건을 가정하더라도 K팝 대형 공연장의 연간 영업이익은 약 130억원 수준에 그친다. K팝 공연의 흥행과 초대형 시설의 지속적 가동은 다른 차원의 문제라는 의미다.

수백억원의 운영비를 메울 대형 공연장·돔의 성패는 규모나 신축을 넘어 콘텐츠와 식음료·기획상품·숙박·교통이 연계된 ‘종합 플랫폼’ 마련에 달렸다는 분석이 나오는 이유다.

신세계그룹이 추진 중인 인천 스타필드청라 멀티스타디움(돔구장) 조감도. 인천경제자유구역청 제공

전날 화성시 동탄 LH인큐베이팅센터에서 열린 ‘케이-마르스 아레나 비전 콘퍼런스’에서도 비슷한 발언이 나왔다. 이민상 화성시연구원 원장직무대행은 기조강연에서 “돔은 짓는 것보다 채우는 것이 더 어렵다”며 초기 설계 단계부터 안정적 수익 모델과 전담 운영 체계를 구축해야 한다고 조언했다.

대규모 건립비 조달 방안은 물론, 완공 이후 막대한 유지관리비와 콘텐츠 유치 역량을 어떻게 확보할지가 구체화돼야 한다는 지적이다.

도 관계자들 역시 “돔구장 유치는 짓는 것보다 연중 시설을 채울 콘텐츠와 자립형 수익 구조를 설계하는 데 성패가 달려있다”고 내다봤다.

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