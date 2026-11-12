조현범 회장 모터스포츠 전략, 한국컴피티션 뉘르부르크링 성적으로 이어졌다

모터스포츠는 시속 수백 km의 고속 주행, 급격한 온도 변화, 다양한 노면이 동시에 작용하는 환경이다. 일반 시험으로는 확인하기 어려운 기술 한계를 검증할 수 있어, 경기 성적이 기업의 기술력과 브랜드 경쟁력을 보여주는 지표로도 쓰인다.

한국앤컴퍼니그룹 제공

한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)은 모터스포츠를 R&D와 마케팅에 함께 활용한다. 조현범 회장의 철학에 따라 단기 성적보다 장기적인 기술 검증과 데이터 축적에 무게를 두고 있다.

한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 후원하는 한국컴피티션(Hankook Competition)은 2009년 창단했다. 국내 슈퍼레이스 챔피언십 6000 클래스에서 종합 우승 7회를 기록했고, 2023년 24H 시리즈 유러피언 대회에서는 GT트로피·GT4·GT 드라이버 3관왕과 전체 종합 우승을 차지했다.

2024년부터는 독일 뉘르부르크링 24시에 출전하고 있다. 미국 데이토나 24시, 프랑스 르망 24시와 함께 세계 최고 수준의 내구 레이스로 꼽히는 대회다. 트랙 길이는 약 25km이고 코너가 많으며 고저차가 크고 날씨 변화가 심해 '녹색 지옥(Green Hell)'으로 불린다. 완주만으로도 차량과 타이어의 내구성을 입증하는 것으로 평가된다.

포뮬러1과 포뮬러E는 모든 팀이 같은 제조사 타이어를 쓰는 원메이커 방식이어서 완성차 브랜드 간 경쟁이 부각된다. 뉘르부르크링 24시는 주요 글로벌 타이어 브랜드가 각자 레이싱용 스페셜 타이어를 공급해 타이어 기술 경쟁이 가장 치열하다. 드라이버 실력과 함께 팀 운영 능력도 순위에 영향을 준다.

한국컴피티션은 지난해 최상위 SP9(GT3) 클래스에서 9위를 기록해 아시아 팀 최초로 톱10에 들었다. 출전 2년 만의 성과다. 올해는 종합 13위로 완주했다. 한국타이어의 기술력과 드라이버의 경험이 함께 작용한 결과다.

한국컴피티션은 순위와 함께 실전 기반의 기술 검증, 데이터 축적, 드라이버·엔지니어 역량 강화에 집중해 왔다.

한국타이어는 ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십, 람보르기니 슈퍼 트로페오, FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC) 등 60여 개 글로벌 모터스포츠 대회에 공식 레이싱 타이어를 공급하고 있다.

한국앤컴퍼니의 한국컴피티션 운영과 한국타이어의 대회 후원은 서로 독립적으로 운영되면서 보완하는 구조다. 지주사가 모터스포츠를 이끈다는 점에서 이는 계열사 한 곳의 마케팅을 넘어 그룹 전체의 기술 전략으로 해석된다.

극한 환경에서 얻은 데이터는 고속 주행 안정성, 제동 성능, 마모 특성 등 운전자가 체감하는 타이어 성능 개발에 쓰인다. 이 기술은 팀의 경기력을 높이고, 검증된 성능은 글로벌 시장에서 '한국(Hankook)' 브랜드의 신뢰도를 높인다.

조 회장은 "세계 최고 기술력을 인정받기 위해선 최상위 무대에서 경쟁력이 필수"라는 입장이다. 그룹은 2000년대부터 모터스포츠에 투자해 왔고, 이 투자가 최근 성과로 이어지고 있다.

한국앤컴퍼니그룹은 앞으로도 모터스포츠를 기술 검증과 브랜드 경쟁력 확보에 활용할 계획이다. 모터스포츠와의 접점을 넓혀 새로운 협업 기회도 찾을 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지